Gazze'ye geçici liman inşası için gerekli malzemeleri taşıyan ABD gemisi yola çıktı

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ABD'nin, Filistin'in Gazze kentine kurmayı planladığı geçici liman için gerekli malzemeleri taşıyan gemi dün yola çıktı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı bugün X'ten yaptığı açıklamada ABD donanmasına ait destek gemisi General Frank S. Besson'un Doğu Akdeniz'e doğru hareket ettiğini bildirdi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Gazze'ye deniz yoluyla insani yardım sağlanacağını açıklamasının ardından 36 saat geçmeden geminin, 9 Mart'ta Virginia'daki Langley-Eustis Ortak Üssü'nden ayrıldığı kaydedildi.

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, dün ABD'nin Gazze sahiline insani yardım ulaştırmak amacıyla kurmayı planladığı geçici limanın inşasının 60 günü bulabileceğini açıklamıştı. Gazze'deki geçici limanın kurulumunun bölgedeki müttefik ve ortaklarla yapılacağını belirten Ryder, bunun için Virginia eyaletindeki 7 ulaştırma tugayından askerlerin görevlendirildiğini duyurmuştu.

BIDEN TALİMAT VERMİŞTİ

Biden, başkanların yıllık olarak Kongre ortak oturumunda yaptıkları "Birliğin Durumu" (State of the Union) konuşmasında Amerikan ordusuna Gazze sahiline geçici liman kurulması yönünde talimat verdiğini açıklamıştı.

Geçici limanla Gazze'ye deniz yoluyla daha yüksek miktarda insani yardımın gireceğini ancak Amerikan askerlerinin Gazze'ye ayak basmayacağını belirten Biden, "Bu geçici liman, yüksek miktarda insani yardımın her gün Gazze'ye girişini mümkün kılacaktır ancak İsrail de üzerine düşeni yapmalıdır. İsrail, Gazze'ye daha fazla insani yardımın girişine izin vermeli ve insani yardım çalışanlarının ateş altında kalmadığından emin olmalıdır" ifadelerini kullanmıştı.

*Haberin görselleri AP ve ABD Donanması tarafından servis edilmiştir.