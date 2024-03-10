CIA Direktörü Burns ile Mossad Başkanı Barnea, Gazze'de muhtemel ateşkes ve esir takası anlaşmasını görüştü

İsrail dış istihbarat teşkilatı Mossad Başkanı David Barnea ile ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA) Direktörü William Burns, Hamas ile Tel Aviv yönetimi arasında ateşkes ve esirlerin serbest bırakılması konusunda muhtemel bir anlaşmayı görüşmek için bir araya geldi.

William Burns

İsrail Başbakanlık Ofisinden Mossad adına yapılan yazılı açıklamaya göre, Mossad Başkanı Barnea, CIA Direktörü Burns ile görüştü.

Nerede yapıldığına ilişkin bilgi verilmeyen görüşmede, Burns'ün Barnea'ya, Gazze'de ateşkes ve Hamas ile esir takası anlaşması için Mısır'da yapılan görüşmelerle ilgili bilgi verdiği belirtildi.

Açıklamada, İsrail yönetiminin, esirlerin serbest bırakılması için Hamas ile yürütülen dolaylı müzakerelerdeki boşlukların kapatılması için aracılarla temaslarını sürdürdüğü kaydedildi.