Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya ABD 50 yıl sonra ilk kez Ay'a iniş yaptı: "Odysseus" Ay'ın görüntüsünü paylaştı

        ABD 50 yıl sonra ilk kez Ay'a iniş yaptı: "Odysseus" Ay'ın görüntüsünü paylaştı

        1972'den bu yana ilk kez Ay'a iniş yapan ABD'nin uzay aracı "Odysseus" Ay'ın geniş görüntüsünü paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.02.2024 - 10:58 Güncelleme: 24.02.2024 - 10:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          ABD merkezli Intuitive Machines şirketinin "IM-1" misyonu kapsamında SpaceX üretimi Falcon 9 roketiyle uzaya gönderilen "Odysseus" adlı uzay aracı, 50 yıl sonra ilk kez Ay'a iniş yaptı.

        • 2

          Odysseus, planlanan iniş bölgesinden uzakta bir alanda Ay'daki Schomberger kraterinin geniş görüş alanlı bir görüntüsünü çekti.

        • 3

          Intuitive Machines, görüntü hakkında yapılan açıklamada, "22 Şubat 2024'te Intuitive Machines'in Odysseus Ay aracı, Ay'daki Schomberger kraterinin geniş görüş alanlı bir görüntüsünü, planlanan iniş bölgesinden yaklaşık 200 km uzakta, yaklaşık 10 km yükseklikte yakaladı" ifadelerini kullandı.

        • 4

          Intuitive Machines yetkilileri, Odysseus uzay aracının Ay’a inişi ve son durumu hakkında da açıklama yaptı.

        • 5

          Yetkililer, "Odysseus hayatta ve iyi durumda. Uçuş kontrolörleri iletişim kuruyor ve araca bilim verilerini indirmesi için komut veriyor. İniş aracının telemetrisi ve güneş enerjisi şarjı iyi durumda." ifadeleri kullanıldı.

        • 6

          Odysseus, inişiyle 1972'deki "Apollo 17" misyonundan bu yana Ay'ın yüzeyine yumuşak iniş yapan ABD'ye ait ilk özel uzay aracı olarak tarihe geçti.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Elebaşı eski eczacı kalfası! Doktorlar ve eczacılar tutuklandı! Sahte reçete dolandırıcılığı!
        Elebaşı eski eczacı kalfası! Doktorlar ve eczacılar tutuklandı! Sahte reçete dolandırıcılığı!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Sigortasız çalışmada zamanaşımı
        Sigortasız çalışmada zamanaşımı
        Hangi ünlü kaç kez evlendi
        Hangi ünlü kaç kez evlendi
        14 yaşında kız çocuğu! 50. suçunda tutuklandı!
        14 yaşında kız çocuğu! 50. suçunda tutuklandı!
        Oscar adaylarının gişe karnesi
        Oscar adaylarının gişe karnesi
        Trump'ın cezası 100 milyon dolar daha arttı
        Trump'ın cezası 100 milyon dolar daha arttı
        Terastan düşmüştü! Bilirkişi raporu çıktı!
        Terastan düşmüştü! Bilirkişi raporu çıktı!
        Bütün yönleriyle Kaan
        Bütün yönleriyle Kaan
        160 bin yıl önce yaşanan süpernovanın gizemi çözüldü
        160 bin yıl önce yaşanan süpernovanın gizemi çözüldü
        Meteoroloji açıkladı! İllerimizde sıcaklıklar... Bölge bölge hava durumu!
        Meteoroloji açıkladı! İllerimizde sıcaklıklar... Bölge bölge hava durumu!
        Bazanın içine saklanan katil zanlısı yakalandı
        Bazanın içine saklanan katil zanlısı yakalandı
        8 yaşındaki çocuk okulda beyin kanaması geçirdi!
        8 yaşındaki çocuk okulda beyin kanaması geçirdi!
        Ürfi Çetinkaya'nın yönettiği suç örgütünün 20 milyar liralık mal varlığına tedbir konuldu
        Ürfi Çetinkaya'nın yönettiği suç örgütünün 20 milyar liralık mal varlığına tedbir konuldu
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Habertürk Anasayfa