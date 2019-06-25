ABD'li ilaç firması AbbVie, İrlandalı botoks üreticisi Allergan'ı 63 milyar dolara satın alıyor. Taraflar arasında varılan anlaşmaya göre AbbVie satın alma için hisse başına 188 dolar ödeyecek. Bu, Allergan'ın borsada işlem gören hisselerinin, pazartesi kapanış itibarıyla yüzde 45 üzerinde bir rakam. Konuyla ilgili açıklama yapan AbbVie CEO'su Richard Gonzalez "İki taraf için de büyük dönüşüm yaratacak bu anlaşma aynı anda stratejik hedefler için de tamamlayıcı oldu. AbbVie ve Allergan'ın birleşimi hastalarımız ve hissedarlarımıza karşı sorumluluklarımızı yerine getirme becerimizi yükseltecek" ifadelerini kullandı.

20 MİLYAR DOLARLIK PATENT SONA ERİYOR

Bu satın alma ne kadar büyük olsa da uzmanların beklediği bir hamleydi. AbbVie dünyanın en çok satan ilaçlarından Humira'nın üreticisi. Sadece geçtiğimiz yıl firma Humira satışlarından 20 milyar dolar gelir elde etti. Ancak bu yıl söz konusu ilacın patent koruma süresi doluyor. Yani başka firmalar da benzer ilaçlar üretebilecek ve bu durum büyük ihtimalle AbbVie'nin gelir kaybetmesine yol açacak. AbbVie'nin bu kaybı telafi etmek için yeni bir atılımda bulunması bekleniyordu.

HİSSELER UÇUŞA GEÇTİ

Citi Analisti Andrew Baum bu sebeple satın almayla ilgili yaptığı değerlendirmede "Humira'nın patent durumu göz önünde bulundurulduğunda satın almanın zamanlaması ve hedefi şaşırtmadı" ifadelerini kullandı. Anlaşmanın duyurulmasıyla açılış seansında Allergan hisselerinde yüzde 31'lik yükseliş oldu.