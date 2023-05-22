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AB, satılmayan tekstil ürünlerinin imhasını yasaklayacak 

Avrupa Birliği (AB), satılamayan veya elde kalan tekstil ürünlerinin imha edilmesini yasaklamaya hazırlanıyor

Giriş: 22.05.2023 - 16:09 | Güncelleme: ABONE OL
AB, satılmayan tekstil ürünlerinin imhasını yasaklayacak 
AA

AB Konseyi, üye ülkelerin sürdürülebilir ürünler için çevreci tasarım koşullarını belirleyecek yeni düzenlemeye ilişkin ortak pozisyonlarını belirlediklerini açıkladı.

Buna göre, AB pazarına sunulan her türlü mal ve ürüne çevresel sürdürülebilirlik şartı getirilecek.

Çevreci tasarım yönetmeliği bütün ürün kategorileri için geçerli olacak.

Böylece, belirli ürün gruplarının hem enerji hem de kaynak kullanımı açısından verimli olması sağlanacak.

Ürünlerin, dayanıklı, güvenilir, yeniden kullanılabilir, onarılabilir, geri dönüştürülebilir ve kolay bakımı yapılabilen biçimde tasarlanması gerekecek.

Yeni "Dijital Ürün Pasaportu" ile ürünlerin çevresel sürdürülebilirliği hakkında bilgi paylaşılacak. Söz konusu ürün pasaportu, tüketicilerin ürünle ilgili bilinçli seçimler yapmasına, kamu yetkililerinin kontrol ve denetimleri daha kolay gerçekleştirmesine yardımcı olacak.

Satılmayan tüketici ürünlerinin imhası önlenecek.

Bu çerçevede satılamayan tekstil, ayakkabı ve giyim ürünlerinin doğrudan imhası yasaklanacak.

Firmaların bu imha yasağına uyumunu sağlamak için bir geçiş süreci verilecek.

Bu yasak, üretilen ancak hiç kullanılmayan giysi veya aksesuarların çevresel etkisini azaltacak.

Bu aşamadan sonra düzenlemeye son haline getirmek üzere Avrupa Parlamentosu (AP) ve üye ülkeler arasında müzakereler gerçekleştirecek.

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