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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam AB nakit ödemeleri sınırlıyor  - İş-Yaşam Haberleri

        AB nakit ödemeleri sınırlıyor 

        Avrupa Birliği (AB) kurumları, nakit ödemeleri 10 bin Euro ile sınırlamayı, sıklıkla 3 bin ile 10 bin Euro arası işlem yapanları belirlemeyi ve 1000 avronun üzerindeki kripto işlemleri sıkı biçimde denetlemeyi de içeren yeni kurallarda anlaştı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 15:19 Güncelleme: 18.01.2024 - 15:19
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        AB nakit ödemeleri sınırlıyor 
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        AB Konseyi, üye ülkelerle Avrupa Parlamentosu (AP) arasında müzakere edilen, kara para aklama ve terörün finansmanının önlenmesi için finansal sisteme katı kurallar getirecek yeni düzenleme paketinde uzlaşı sağlandığını açıkladı.

        Buna göre, AB mali sisteminin yasal çerçevesi kara para aklama ve terörün finansmanına karşı korumak için güçlendirilecek.

        AB genelinde mali kurallar uyumlu hale getirilecek. Suçluların yasa dışı gelirleri aklamak veya finansal sistem aracılığıyla terörist faaliyetleri finanse etmek için kullandıkları boşluklar giderilecek. Bu alanda üye ülkelerdeki mali kurumlar arasında işbirliği artırılacak.

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        Suçluların kara para aklamasını zorlaştırmak için AB ülkelerinde büyük meblağlardaki nakit ödemeler yasaklanacak.

        10 BİN EURO'YU AŞAN NAKİT ÖDENEM YAPILMAYACAK

        AB ülkelerinde 10 bin Euro'yu aşan nakit ödeme yapılamayacak. AB üyesi ülkeler, nakit ödemeler için 10 bin Euro'dan daha düşük sınırlar belirleyebilecek.

        Bankalar, emlak acenteleri, varlık yönetimi hizmetleri, kumarhaneler, tüccarlar, kuyumcular ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları gibi çeşitli yükümlü kuruluşların, sıklıkla 3 bin ile 10 bin Euro arasında nakit işlem yapan kişilerin kimliğini tespit etmesi, doğrulaması ve raporlaması gerekecek.

        Üye ülkeler isterlerse yükümlü kurumlar listesine futbol kulüplerini de ekleyebilecek.

        Kara para aklamayı önleme ve terörizmin finansmanı ile mücadele kuralları bütün kripto sektörünü kapsayacak şekilde genişletilecek.

        Kripto işlem kurumlarının müşterileri hakkındaki bilgileri doğrulamaları ve şüpheli işlemleri bildirmeleri gerekecek. Kripto hizmet sağlayanlar, 1000 Euro'dan daha fazla miktarda işlem gerçekleştiren müşterilere detaylı inceleme yapacak ve bunları raporlayacak.

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        Düzenleme, bu aşamadan sonra AB Konseyi ile AP tarafından onaylanmasının ardından AB Resmi Gazetesinde yayımlanarak yürürlüğe girecek.

        Mevcut durumda, AB'nin nakit ödemeler konusunda bir sınırlaması bulunmuyor. Ancak pek çok üye ülke kendi sınırlarını belirliyor.

        Nakit ödemeler, Fransa'da 1000 Euro, İtalya, Belçika ve Portekiz'de 3 bin Euro, Polonya'da 15 bin Euro'ya kadar yapılabiliyor.

        Bu sınırların üzerindeki ödemelerde bankacılık sisteminin kullanılması gerekiyor.

        Mevcut durumda Almanya'da nakit ödemek için bir sınır bulunmuyor ancak 10 bin Euro üzeri ödemelerde kimlik göstermek gerekiyor.

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