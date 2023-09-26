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        Haberler Ekonomi Teknoloji Sosyal Medya AB en fazla dezenformasyonu X'te buldu - Teknoloji Haberleri

        AB en fazla dezenformasyonu X'te buldu

        Avrupa Birliği (AB), sosyal medya platformları arasında en fazla yanlış bilgi ve dezenformasyonun X'te yer aldığını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 17:45 Güncelleme: 26.09.2023 - 17:45
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        AB en fazla dezenformasyonu X'te buldu
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        AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Vera Jourova, büyük çevrim içi platformların dezenformasyona karşı gönüllü uygulama kuralları kapsamındaki taahhütlerine ilişkin sundukları raporlar hakkında Brüksel'de basın toplantısı düzenledi.

        AB'nin dezenformasyona karşı hazırladığı kuralları içeren uygulama kodunun Facebook, Google, YouTube, TikTok ve LinkedIn de dahil olmak üzere 44 platform tarafından kabul edildiğine işaret eden Jourova, platformların, çevrimiçi dezenformasyonla mücadele çabaları hakkında 6 ayı kapsayan verileri rapor ettiklerini anlattı.

        "YALNIZCA ÇEVRİMİÇİ PLATFORMLARDA DEĞİL"

        Jourova, platformların AB dezenformasyon kurallarını uygulamak için yaptıkları çalışmaların farkında olduğunu ve bu çabaları takdir ettiğini belirtti.

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        "Dezenformasyon yeni değil ve yalnızca çevrimiçi platformlarda da yapılmıyor" diyen Jourova, dijitalleşmenin artmasıyla birlikte kötü niyetli aktörlerin demokrasilere zarar vermek için yeni yollar bulduklarını söyledi.

        Jourova, dijital platformların Rusya-Ukrayna savaşı ve gelecek yıl yapılacak AB seçimlerinde dezenformasyon riskinin farkında olması gerektiğini vurguladı.

        Özellikle, Rusya'nın bilgi kirliliği ortaya koymak için fikri savaş yürüttüğünü, yarı gerçek ve yarı yalanlar içeren içerikler paylaştığını hatırlatan Jourova, "Çok büyük platformların bu riski ele alması gerekiyor. Kremlin ve bazı aktörler Avrupa seçimleri öncesinde daha fazla faaliyette bulunacaklar" yorumunu yaptı.

        Jourova, AB kurallarına uyma taahhüdünde bulunan platformların dezenformasyona karşı önlemler almasının önemine işaret ederek, uygulama kurallarını dezenformasyon risklerini ele almaya yönelik küresel düzenleyici çerçevenin bir parçasını oluşturabilecek bir davranış kurallarına dönüştürmek istediklerini anlattı.

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        "EN FAZLA DEZENFORMASYON X'TE"

        "X, yanlış veya dezenformasyon paylaşımlarının en fazla olduğu platform" diyen Jourova, pilot çalışmalarda, dezenformasyon faaliyetinde bulunanların, dezenformasyon yapmayan muadillerine göre daha fazla takipçiye sahip olduğunu belirlediklerini söyledi.

        AB'nin, Kovid-19 salgını ve Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte artan dezenformasyona karşı hazırladığı yeni uygulama kodu, geçen yıl haziran ayında 30'un üzerinde platform tarafından imzalanmıştı.

        Meta, Google, Twitter, TikTok ve Microsoft gibi büyük platformlar tarafından imzalanan yeni kod, çevrim içi dezenformasyona karşı daha geniş taahhütler ve önlemler içeriyordu.

        Dijital platformlar, dezenformasyona karşı daha fazla mücadele etme taahhüdünde bulunmuştu.

        Güçlendirilmiş uygulama kodu 40'tan fazla taahhüt ve 100'ün üzerinde özel önlem içeriyor. Dezenformasyon yayanların reklam gelirlerinden faydalanamaması, sahte hesaplar, botlar veya yapay montaj video ile manipülasyonun önlenmesi, dezenformasyonu tanımlamak ve işaretlemek için daha iyi araçlar sağlanması, doğruluk kontrolünün artırılması, siyasi reklamların şeffaflaştırılması, reklam sponsorlarının açıkça belirtilmesi, platformların taahhütleri uygulamalarının raporlanması, koda uyumu değerlendirecek merkez kurulması önlemler arasında yer alıyordu.

        Twitter, AB'nin gönüllü kurallarından ayrılma kararı almıştı.

        Dijital Hizmetler Yasası kapsamında Twitter'ın da aralarında yer aldığı platformlar 25 Ağustos'tan itibaren AB tarafından daha katı kurallara tabi tutulmaya, sıkı denetlenmeye başlandı.

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