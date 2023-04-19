Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Teknoloji

AB'den 43 milyar Euro'luk çip paketi

Avrupa Birliği (AB) kurumları, üye ülkelerde çip üretimini artırmak için 43 milyar Euro kaynak sağlanmasını içeren planda anlaştı. Paketle AB'nin çip üretimindeki küresel payının yüzde 9'dan yüzde 20'ye yükseltilmesi hedefleniyor

Giriş: 19.04.2023 - 08:38 | Güncelleme: ABONE OL
AB'den 43 milyar Euro'luk çip paketi
AA

AB Konseyi, üye ülkeler ile Avrupa Parlamentosu (AP) arasında müzakere edilen ve Avrupa'daki çip üretimini canlandırmak için hazırlanan çip yasasında uzlaşı sağlandığını açıkladı.

Buna göre, arz güvenliği sağlanması için çip alanında büyük ölçekli teknolojik kapasite artırma yatırımları desteklenecek.

Avrupa, çip yatırımları için daha cazip bir hale getirilecek.

Çipteki tedarik sıkıntılarını öngörmek ve kriz durumunda müdahale için bir sistem kurulacak.

Çip alanında 3,3 milyar Euro'su AB bütçesinden olmak üzere 43 milyar Euro'luk kamu ve özel yatırım harekete geçirilecek.

AB'nin çip üretimindeki payının 2030'a kadar yüzde 20'ye ulaşması hedeflenecek. Mevcut durumda, AB'nin çip üretimindeki payı yüzde 9 seviyelerinde bulunuyor.

Yasa, AP ve üye ülkelerin resmi onayının ardından AB Resmi Gazetesi'nde yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek.

Çipler, akıllı telefonlardan otomobillere kadar pek çok teknolojik ürünün içinde yer alıyor.

Küresel çapta çip üretiminin büyük kısmı Asya ülkelerinde gerçekleştiriliyor. Çip üretiminin yarıya yakını ve gelişmiş çiplerin neredeyse tamamı Tayvan'da üretiliyor.

ABD ve Çin de AB benzeri çip stratejileri belirledi ve bu alana yatırımları hızlandırdı.

Çip fabrikaları çok yüksek maliyetle kuruluyor. Başlangıç düzeyinde bir çip üretim tesisinin maliyeti milyarlarca doları buluyor. Çip fabrikaları, teknolojik ilerleme nedeniyle yaklaşık 5 yılda eskimiş kabul ediliyor.

Halihazırda çip üretiminde ABD'nin Intel, Güney Kore'nin Samsung ve Tayvan'ın TSMC firmaları ilk sıralarda yer alıyor.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Ağrı'da fırtına çatıları uçurdu
Ağrı'da fırtına çatıları uçurdu
Rusya’da savaş uçağından Belgorod kentine mühimmat düştü: 2 yaralı
Rusya’da savaş uçağından Belgorod kentine mühimmat düştü: 2 yaralı
İstiklal Caddesi'nde 6 katlı otelde yangın paniği
İstiklal Caddesi'nde 6 katlı otelde yangın paniği
Bingöl'de yıldırım düştü: 1 yaralı
Bingöl'de yıldırım düştü: 1 yaralı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.