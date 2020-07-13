A101 kurbanlık fiyatı ne kadar?

Kurban fiyatları son günlerde en çok araştırılan konulardan biri. A101'de kurbanlık satışı da yapıldığı için A101 kurbanlık fiyatı ne kadar? Soruları merak ediliyor. Küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatları 2020 yılı için A101'de belli oldu.