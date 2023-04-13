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A101'de lüks marka ürünler ve küçük ev aletleri satışa çıktı! 11 Nisan ve 13 Nisan A101 aktüel ürünler kataloğu indirim kampanyası

A101'de lüks marka ürünler ve küçük ev aletleri satışa çıktı! 11 ve 13 Nisan kataloğu tam fiyat listesi

A101 aktüel ürünler kataloğu birbirinden farklı ürünlerle yayınlandı. En büyük zincir marketlerden biri olan A101 aktüel ürünler kataloğu bu kez marka ürünleri ve teknolojik ürünleri internet sitesi üzerinden satışa çıkardı. 11 Mart Salı kataloğunda yer alan lüks marka çanta dikkat çekerken 13 Nisan A101 aktüel ürünler kataloğunda ise teknolojik aletler yer aldı. İşte 11 Nisan Salı ve 13 Nisan Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğu...

Giriş: 13.04.2023 - 15:55 | Güncelleme: ABONE OL
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  • A101 aktüel ürünler 11 Nisan Salı ve 13 Nisan Perşembe günü için yayınlandı. 11 Nisan kataloğunda yer alan lüks marka çanta, spor ayakkabı, kol saati, laptop, tablet, oyun konsolu, cep telefonu, akıllı saat, blueetotth kulaklık, robot süpürge, çay makinesi, yağsız fritöz gibi ürünler dikkat çekti. 13 Nisan Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğunda ise ankastre set, no-frost bızdolabı, yağsız fritoz, masa sandalye seti, koltuk takımı, kamp çadırı ve airfreyer yer aldı.  İşte 11 Nisan ve 13 Nisan A101 aktüel ürünler kataloğu indirim listesi tam fiyat listesi...

  • A101 13 NİSAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

    Ultra HD Smart TV 12.199,00 TL

    Notebook 5.499,00 TL

  • Ankastre Set 7.599,00 TL

    Çamaşır Makinesi 6.899,00 TL

    No-Frost Buzdolabı 12.199,00 TL

  • Fritöz AirFryer 1.499,00 TL

    Çay Makinesi 499,00 TL

    Dik Süpürge 699,00 TL

  • Alüminyum Oturma Grubu 7.999,00 TL

    Salıncak 3.999,00 TL

    Masa Sandalye Seti 599,00 TL

    4 Kişilik Otomatik Kamp Çadırı 629,95 TL

  • Gölgelikli Salıncak 999,00 TL

    Plastik Masa 499,00 TL

    Piknik Sandalyesi 249,95 TL

  • Koltuk Takımı 6.490,00 TL

    Tekli Katlanır Yataklı Koltuk 2.199,00 TL

  • Budama Testeresi 549,00 TL

    110 Parça Hobi Seti 349,95 TL

    Benzinli Tırpan 1.399,00 TL

  • Termos 79,95 TL

    Granit Basık Tencere 299,95 tL

    Dövme Grill Tava 279,95 TL

  • 26 Jant Tek Amortisörlü Bisiklet 2.199,00 TL

    Büyük Boy Valiz 649,95 tL

  • Zebra Stor Perde 329,00 TL

    Pileli Örme Perde 259,00 TL

    Kadife Kaymaz Salon Halısı 449,00 TL

  • Dolgulu Yumuşak Şeker Çeşitleri 19,90 TL

    Meyveli Yumuşak Şeker 15,90 TL

    Bar Çikolata Çeşitleri 24,90 TL

  • Madlen Çikolata 48,50 TL

    Bütün Fındıklı Çikolata 66,90 TL

    Türk Kahvesi 23,50 TL

  • Gül Reçeli 39,95 tL

    Çiçek Balı Çeşitleri 64,90 TL

    Kokteyl Sosis 54,95 TL

    Buğday Unu 22,25 TL

  • A101 11 NİSAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

    Ekran Uydu Alıcılı LED TV 8.999,00 TL

    Laptop 8.599,00 TL

    Tablet 899,00 TL

    Oyun Konsolu 18.999,00 TL

  • Cep Telefonu 15.999,00 TL

    Akıllı Saat 8.099,00 TL

    Cep Telefonu 6.699,00 TL

    Kulak Üstü Bluetooth Kulaklık 899,00 TL

  • Robot Süpürge 9.199,00 TL

    Konuşan Çay Makinesi 1.349,00 TL

    7,3 L Yağsız Fritöz 5.999,00 TL

    Filtre Kahve Makinesi 799,00 TL

  • Vanilla Kadın Askılı Çanta Beyaz 4.999,00 TL

    Kadın/Erkek Ayakkabı 3.799,00 TL

    Erkek Ayakkabı 3.299,00 TL

    Kadın Ayakkabı 1.399,00 TL

  • Erkek Kol Saati 3.099,00 TL

    Kadın Kol Saati 1.599,00 TL

    Kadın Parfüm 179,00 TL

    Erkek Parfüm + Deodarant 129,00 TL

  • 6 Kapılı 2 Çekmeceili Aynalı Gardırop 3.499,00 TL

    3 Kapaklı İki Çekmeceli Gardrop 1.799,00 TL

    4 Parça Çelik Tencere Seti 4.999,00 TL

    14 Parça Hiper Tencere Seti 3.799,00 TL

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