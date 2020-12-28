A101 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? Sorusu bu haftanın indirimlerinden faydalanmak isteyenlerin gündeminde. Marketlerin indirimleri takip edenler, bu hafta hangi ürünlerde indirimler olduğunu kataloglardan öğrenebiliyor. Haberimizde 29 Aralık'tan itibaren geçerli A101 ve BİM aktüel ürünler kataloğunu inceleyebilirsiniz.