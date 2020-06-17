A101 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? sorusu bu haftanın indirimlerinden faydalanmak isteyenlerin gündeminde. Marketlerin indirimlerini takip edenler, bu hafta hangi ürünlerde indirimler olduğunu kataloglardan öğrenebiliyor. Haberimizde 18 Haziran'da yani yarın satışa çıkacak A101 ve 19 Haziran'da satışa çıkacak BİM aktüel ürünler kataloğunu inceleyebilirsiniz.