06 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
6 Şubat A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var? sorusu bu haftaki indirimli ürünleri öğrenmek isteyenler tarafından soruluyor. A101'de bu haftanın öne çıkan ürünleri elektrikli bisiklet ve beyaz eşya olarak çamaşır makinesi ile diğer elektrikli ürünler sıralanabilir. A101 Aktüel ürünler kataloğu haberimizde.
A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU - 6 ŞUBAT 2020
HI-LEVEL 43″ FullHD Android Smart Led TV 1499 TL
Nokia 5 Pro Cep Telefonu 699 TL
Casper A3 Plus Cep Telefonu 1299 TL
Piranha Kablolu Kulaklık 24,95 TL
GoSmart Kulak İçi Kulaklık 9,95 TL
Bluetooth Kulaklık 49,95 TL
Flavel Çamaşır Makinesi 1149 TL
Sunny Diva Saç Kurutma Makinesi 59,95 TL
Arzum Epilasyon Aleti 85 TL
Arzum Seramik Tabanlı Ütü 129 TL
Aprilla Erkek Bakım Seti 69,95 TL
Sinbo Elektrikli Çay Seti 99,95 TL
Filtre Kahve Makinesi 89,95 TL
Fantom Cyclone Elektrikli Süpürge 299 TL
Kral Motor KR-25 L Ava 5000 Elektrikli Bisiklet 7999 TL
Kral Motor KR-24 Asteroit 5000 Elektrikli Bisiklet 5499 TL
Lava Döküm Tencere 169,95 TL
Papilla Tava 27,50 TL
Papilla Karnıyarık Tencere 49,95 TL
Papilla Derin tencere 49,95 TL
Hascevher Düdüklü Tencere 75 TL
Sinbo Izgara Döküm Tava 59,95 TL
Cam Sunum Tepsisi 7,50 TL
Porselen kase 4,95 TL
Trend Sandalye 59,95 TL
Manuel Doğrayıcı 19,95 TL
Sıcak Su Torbası 9,95 TL
No-Frost Saklama Kabı 6,50 TL
Yuvarlak Oval Kase 3,95 TL
Ahşap Çerçeve 8,50 TL
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