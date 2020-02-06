6 Şubat A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var? sorusu bu haftaki indirimli ürünleri öğrenmek isteyenler tarafından soruluyor. A101'de bu haftanın öne çıkan ürünleri elektrikli bisiklet ve beyaz eşya olarak çamaşır makinesi ile diğer elektrikli ürünler sıralanabilir. A101 Aktüel ürünler kataloğu haberimizde.

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU - 6 ŞUBAT 2020

HI-LEVEL 43″ FullHD Android Smart Led TV 1499 TL

Nokia 5 Pro Cep Telefonu 699 TL

Casper A3 Plus Cep Telefonu 1299 TL

Piranha Kablolu Kulaklık 24,95 TL

GoSmart Kulak İçi Kulaklık 9,95 TL

Bluetooth Kulaklık 49,95 TL