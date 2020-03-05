05 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
A101 aktüel ürünler kataloğunda ne var? sorusu bu haftaki indirimlerden faydalanmak isteyenlerin gündeminde. A101'de çamaşır makinesinden buz dolabına, kişisel bakım ve teknoloji ürünlerinden kadınlar için özel ürünlere kadar pek çok üründe indirim fırsatı yer alıyor. A101 aktüel ürünler kataloğu haberimizde.
A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU - 5 MART 2020
Huawei Y9 Prime 2019 Cep Telefonu 1999 TL
Toshiba 43LL 3A63DT Smart LED TV 2099 TL
SEG Çamaşır Makinesi 1149 TL
SEG No-Frost Buzdolabı 1999 TL
Regal Büro Tipi Buzdolabı 579 TL
Samsung Mikrodalga Fırın 429 TL
Sinbo Metal Ayaklı Elektrikli Izgara 89,95 TL
Aprilla Saç Kurutma Makinesi 75 TL
Kiwi Şarjlı Su Isıtıcısı 39,95 TL
Aprilla Dijital Banyo Baskülü 34,95 TL
Piranha USB PC Oyun Kolu 19,95 TL
Piranha Gaming Klavye 34,95 TL
Piranha Gaming Mouse 29,95 TL
Piranha Gaming Kulaklık 49,95 TL
Hascevher Buse 8 Parça Tencere Seti 249,95 TL
Cem Nero Mermer Görünümlü Midi Ürün çeşitleri 19,95 TL
Sinbo Emaye ve Teflon Kek Kalıbı çeşitleri 19,95 TL
Rooc Meyve Bıçağı 9,95 TL
Borcam 5 parçadan oluşan Çeyiz Seti 59,95 TL
Süzgeçli Saklama Kabı 9,95 TL
Porland Düz Tabak 9,95 TL
Ahşap Standlı Melamin Sosluk 27,50 TL
Bayan Küpe 9,95 TL
Kolye 9,95 TL
Bileklik 9,95 TL
Bayan Simli Spor Ayakkabı 39,95 TL
Bayan Kol Çantası 19,95 TL
Dolap İçi Düzenleyici Raf 7,50 TL
8 Raflı Çok Amaçlı Dolap 235 TL
Arilla LED Işıklı Makyaj Aynası 34,95 TL
Sinbo Ayakkabılık 29,95 TL
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