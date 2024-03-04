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        Haberler Ekonomi Alışveriş A101 aktüel 7 Mart 2024 kataloğu: Bu hafta Perşembe Aldın Aldın fırsatları ile A101 indirimli aktüel ürünler - Alışveriş Haberleri

        A101 Aktüel ürünler kataloğu perşembe günü raflarda! 7 Mart 2024 A101 indirimli ürünler listesi

        A101 aktüel indirimli ürünler kataloğu yayınlandı. Bu hafta 7 Mart 2024 A101 kataloğunda; televizyondan cep telefonuna, epilatörden saç maşasına, oyuncu koltuğundan ütüye kadar pek çok farklı ürünler yer alıyor. İşte, 7 Mart Perşembe A101 indirimli ürünler listeleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.03.2024 - 15:38 Güncelleme: 04.03.2024 - 15:38
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        • 1

          A101 zincir marketlerinde her hafta perşembe günleri indirimli ürünler alıcısıyla buluşuyor. Yeni haftanın A101 aktüel indirimli ürünler kataloğu da yayımlandı. Bu hafta A101'de pek çok sınırlı sayıdaki kampaya bulunuyor. İşte, 7 Mart 2024 A101 aktüel ürünler güncel katalog...

          A101 AKTÜEL 7 MART 2024 KATALOĞU

          Toshiba 65" Ultra HD Smart TV - 20.999 TL

          HI-Level 50" 4K Ultra HD Smart TV - 10.999 TL

          Philips 50" UHD Smart Led TV - 17.499 TL

          ONVO 32" HD Ready Android 13 Smart Led TV - 4.799 TL

          Omix X600 Cep Telefonu - 4.999 TL

        • 2

          SEG No-Frost Buzdolabı - 14.599 TL

          SEG 9 KG Çamaşır Makinesi - 9.399 TL

          SEG 4 Programlı Bulaşık Makinesi - 7.999 TL

          Goodwest Siyah Cam Ankastre Set 3'lü - 6.599 TL

        • 3

          Pierre Cardin Epilatör - 399 TL

          Pierre Cardin Saç Maşası - 3999 TL

          Pierre Cardin Saç Şekillendirici - 599 TL

          Onvo Yağsız Fritöz Air Fryer - 1.999 TL

          Arzum Seramik Tabanlı Ütü - 999 TL

        • 4

          Luminarc Temperli Fırın Kabı Çeşitleri - 99,90 TL

          Paşabahçe Ayaklı Servis Tabağı - 179 TL

          Paşabahçe Dikdörtgen Borcam Tepsi - 129 TL

          Paşabahçe Semaver ÇAy Bardağı 3'lü - 54,90 TL

          LAV Saklama Kabı - 32,90 TL

        • 5

          Lava Döküm Basık Tencere - 1.199 TL

          Hascevher Bianca Derin Tencere - 399 TL

          Hascevher Binca Tava - 279 TL

          Brita Aluna XL Filtreli Sürahi - 479 TL

          Orta Boy Güveç Tenceresi - 79,90 TL

        • 6

          Ofis Bazaar Kitaplıklı Çalışma Masası - 1.199 TL

          Ofis Bazaar Buya Fileli Çalışma Koltuğu - 2.099 TL

          Nil Tabure - 599 TL

          Ofis Bazaar 5 Bölmeli Kitaplık - 899 TL

        • 7

          Ofis Bazaar Oyuncu Masası - 1.299 TL

          Asos Oyuncu Koltuğu - 2.699 TL

          Piranha Gaming Kulaklık - 299 TL

          8880 Ambiyans Işık - 299 TL

        • 8

          Triathlon Egzersiz Bantlı Trambolin - 999 TL

          Triathlon Işıklı Scooter - 449 TL

          Triathlon Egzersiz Tekerliği - 99,90 TL

          Triathlon Spor Eldiveni - 89,90 TL

        • 9

          Bitki Toprağı - 29,90 TL

          Canlı Çiçek Büyük Boy Sümbül - 49,90 TL

          Orkide Saksısı - 17,90 TL

          Askılı Balkon Saksısı - 32,90 TL

          Yuvarlak Saksı - 34,90 TL

        • 10

          Oyuncak 6'l Yumurta Boyama Seti - 27,90 TL

          Oyuncak Küçük ATV - 279 TL

          Oyuncak Sürtmeli Küçük Araçlar - 39,90 TL

          Oyuncak Neşeli Evim - 139 TL

          Oyuncak Savaş Uçağı - 149 TL

        • 11

          Kadife Jakarlı Seccade - 69,90 TL

          Bayan Yandan Bağlamalı Namaz Elbisesi - 179 TL

          Pamuklu Desenli Paspas - 99,90 TL

          Bayan Klasik Tayt - 99,90 TL

          Kurulama Bezi 2'li - 24,90 TL

          Bay Eşofman Altı - 199 TL

        • 12
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        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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