A101 27 Haziran aktüel kataloğu yayınlandı. Haftaya A101'in şubelerine başta benzinli motosiklet olmak üzere; beyaz eşya, küçük ev aletleri, televizyon, yemek masası, kitaplık gibi birçok ürün geliyor. İşte, A101 27 Haziran aktüel kataloğu ve indirimli ürünler...