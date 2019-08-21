A101 22 Ağustos aktüel ürünler kataloğu Perşembe günü satışa çıkacak olan indirimleri kaçırmak istemeyen alışverişseverler tarafından araştırılıyor. A101'de her perşembe günü birçok kategoride ürün ve indirimler alıcısını bulacak. Televizyondan, cep telefonuna, buzdolabından mutfak eşyalarına kadar birçok üründe kaçırılmayacak fırsatlar bulunuyor. İşte, 22 Ağustos A101 Aktüel ürünler kataloğu