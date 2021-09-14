İşlem ve hacim sıralamasında ürün bazında Türkiye’nin ilk 10 aracı kurumu içerisinde yer alan A1 Capital’in genel müdürlüğüne kurumun genel müdür yardımcılığı görevini yürüten Mehmet Selim Tunçbilek getirildi. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümü’nden 1988 yılında mezun olan Tunçbilek, 1989 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde yüksek lisansını tamamladı. Sektöre 1990 yılında başlayan Mehmet Selim Tunçbilek Bahadır Menkul Değerler ve Alan Menkul Değerler ‘de Broker, Form Menkul Değerler ve Başken Menkul Değerler’de genel müdür yardımcısı, Taç Yatırım Ortaklığı, Dagi Yatırım Holding’te genel müdür olarak çalıştı. Sektördeki otuz yıllık tecrübesi ile 2019 yılından bu yana A1 Capital’de yönetim kurulu üyesi ve genel müdür yardımcılığı görevini yürüten Tunçbilek, 2021 Ağustos itibariyle kurumun genel müdürlük görevini üstlendi.

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Mehmet Selim Tunçbilek; Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası, Tahvil ve Bono Piyasası ve Hisse Senedi Piyasası Üye Temsilci Belgeleri ile Sermaye Piyasası Kurulunun “İleri Düzey Lisansı”, ’’Türev Araçlar Lisansı”, “Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı”, “Kredi Derecelendirme Lisansı” ve “Gayrimenkul Değerleme Lisansı” belgelerine sahip.