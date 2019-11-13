13 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda 8 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgiyle lider durumda bulunun A Milli Takım'da gözler İzlanda maçında... Habertürk Spor'dan Ahmet Selim Kul'un haberine göre turnuva vizesi almak için beraberliğin dahi yettiği ay-yıldızlılarda birlik ve beraberliğin en üst seviyede olduğu öğrenildi.
HEDEF LİDERLİK
Teknik direktör Şenol Güneş'in göreve gelmesinin ardından milli takımda oluşan olumlu hava, üst üste alınan iyi sonuçlarla daha da pekişirken oyuncuların bu süreçte kurdukları Whatsapp grubunda İzlanda maçının çoktan oynanmaya başlandığı belirtildi.
Önceki dönemlerde bu denli bir birlikteliğin olmadığı millilerin, Euro 2020'ye katılmak için beraberliğin yettiği maçta galibiyetten başka düşüncesi yok. Son 2 maçı kazanmaları halinde lider olarak 2020 bileti alacak olan oyuncuların son dünya şampiyonu Fransa'yı geride bırakmak istedikleri ifade edildi.
MİLLİLERE BERABERLİK YETECEK
A Milli Futbol Takımı, İzlanda maçında beraberlik halinde bile, Andorra ile yapılacak son karşılaşma öncesi 2020 Avrupa Şampiyonası'na katılmayı garantileyecek. Milliler, ilk 2 sırayı alan takımların Avrupa Şampiyonası'na katılacağı grupta 19 puan ve averajla lider durumda bulunurken, rakip İzlanda 15 puanla 3. sırada yer alıyor. Türkiye'nin liderlik yolundaki en önemli rakibi Fransa ise sahasında Moldova'yı konuk edecek.
MİLLİ MAÇLAR NE ZAMAN?
14 Kasım 2019 / 20.00 | Türkiye - İzlanda
17 Kasım 2019 / 22.45 | Andorra - Türkiye
PUAN DURUMU
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Puan
|1- Türkiye
|8
|6
|1
|1
|16
|3
|19
|2- Fransa
|8
|6
|1
|1
|21
|5
|19
|3- İzlanda
|8
|5
|0
|3
|12
|10
|15
|4- Arnavutluk
|8
|4
|0
|4
|14
|10
|12
|5- Andorra
|8
|1
|0
|7
|1
|16
|3
|6- Moldova
|8
|1
|0
|7
|2
|22
|3
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