A Milli Takım, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde son viraja girdi. Önce İzlanda sonra da Andorra karşısına çıkacak olan ay-yıldızlılar, 2016'nın ardından yeniden bu turnuvaya katılmak için geri sayıma geçti.

Habertürk Spor'dan Ahmet Selim Kul'un haberine göre; millilerin en büyük kozlarından birisi Cengiz Ünder olacak. Bu sezon sakatlıklardan çok çeken yıldız futbolcu, 2 Kasım'da Napoli ile oynanan maçın 81. dakikasında oyuna dahil olarak sahalara dönmüştü. Bu süreçte Fransa hariç milli maçlarda da forma giyemeyen Cengiz'in bu nedenle çok hırslı olduğu kaydedildi. 22 yaşındaki futbolcunun yakın çevresi ile yaptığı sohbetlerde "İzlanda maçı benim maçım olacak. Gol ve goller atarak ülkeme Avrupa Şampiyonası'na katılma sevincini yaşatmaya katkı sağlamak istiyorum" dediği öğrenildi.

Fransa'yı Konya'da 2-0 yendiğimiz tarihi maçta da fileleri havalandıran Cengiz, sakat olmasına rağmen ekim ayında iç sahadaki Arnavutluk ve deplasmandaki Fransa maçlarında takımını yalnız bırakmamış ve soyunma odasında da arkadaşlarının yanında yer almıştı.