12 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde H Grubu'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımı, grupta son viraja lider giriyor.
Grubunda, son dünya şampiyonu Fransa'nın yanı sıra İzlanda, Arnavutluk, Moldova ve Andorra ile mücadele eden ay-yıldızlı takım, averajla Fransa'nın önünde lider durumda bulunuyor.
Oynadığı 8 maçta 6 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgiyle 19 puan toplayan milliler, İzlanda ve Andorra ile yapacağı son 2 karşılaşma öncesinde büyük bir avantaja sahip.
Elemelere deplasmanda Arnavutluk sınavıyla başlayan A Milli Futbol Takımı, rakibini 2-0 mağlup etmeyi başardı. Ardından seyircisi önünde Moldova ile karşılaşan ay-yıldızlılar, sahadan 4-0 galip ayrıldı.
Oynadığı bu 2 maçta 6 kez rakip fileleri sarsıp kalesinde hiç gol görmeyen ay-yıldızlılar, iyi bir başlangıca imza attı.
Grubunda 3. maçında son dünya şampiyonu Fransa'yı Konya'da 2-0 yenen milliler, önemli bir galibiyet aldı.
Daha sonra İzlanda ile deplasmanda karşılaşan milliler, elemelerdeki ilk mağlubiyetini burada 2-1'lik skorla yaşadı.
Ay-yıldızlı ekip, bu karşılaşmanın ardından sırasıyla, içerde Andorra'yı 1-0, deplasmanda Moldova'yı 4-0 ve seyircisi önünde Arnavutluk'u tek golle geçmeyi başardı.
Üst üste aldığı bu 3 galibiyetle gruptan çıkma yolunda inancını iyice pekiştiren milliler, liderlik sınavını ise son dünya şampiyonu karşısında verdi.
Zorlu rakibiyle deplasmanda 1-1 berabere kalmayı başaran ay-yıldızlılar, son 2 karşılaşma öncesi liderliğini korudu.
MİLLİLERE BERABERLİK YETECEK
A Milli Futbol Takımı, İzlanda maçında beraberlik halinde bile, Andorra ile yapılacak son karşılaşma öncesi 2020 Avrupa Şampiyonası'na katılmayı garantileyecek. Milliler, ilk 2 sırayı alan takımların Avrupa Şampiyonası'na katılacağı grupta 19 puan ve averajla lider durumda bulunurken, rakip İzlanda 15 puanla 3. sırada yer alıyor. Türkiye'nin liderlik yolundaki en önemli rakibi Fransa ise sahasında Moldova'yı konuk edecek.
5. AVRUPA ŞAMPİYONASI KAPIDA
A Milli Takım, H Grubu'nu ilk 2'de bitirmesi durumunda tarihinde 5. kez Avrupa Şampiyonası'nda yerini alacak. Ay-yıldızlı takım, elemelerdeki son 2 maçını 14 Kasım'da İstanbul'da İzlanda ve 17 Kasım'da deplasmanda Andorra ile yapacak. Milliler, İzlanda'ya kaybetmesi durumunda, deplasmandaki Andorra mücadelesinde galibiyet arayacak. A Milli Takım, Avrupa Şampiyonası bileti alması halinde 1996, 2000, 2008 ve 2016'dan sonra EURO 2020'de de mücadele edecek.
PUAN DURUMU
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Puan
|1- Türkiye
|8
|6
|1
|1
|16
|3
|19
|2- Fransa
|8
|6
|1
|1
|21
|5
|19
|3- İzlanda
|8
|5
|0
|3
|12
|10
|15
|4- Arnavutluk
|8
|4
|0
|4
|14
|10
|12
|5- Andorra
|8
|1
|0
|7
|1
|16
|3
|6- Moldova
|8
|1
|0
|7
|2
|22
|3
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