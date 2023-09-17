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        Haberler Spor Futbol Milli Takım A Milli Takım'da Stefan Kuntz yerine kim gelecek? İşte adaylar! - Futbol Haberleri

        A Milli Takım'da Stefan Kuntz yerine kim gelecek?

        TFF, Ermenistan ile berabere kalarak grup liderliğini kaptıran A Milli Takımımız'da Stefan Kuntz'un görevine son verirken yeni adaylar da netleşmeye başladı. A Milli Takım için biri yabancı iki teknik direktör öne çıkarken tecrübeli isimler de adaylar arasında! İşte Stefan Kuntz ayrılığı sonrasında A Milli Takımımızın teknik direktör adayları

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.09.2023 - 19:01 Güncelleme: 17.09.2023 - 19:02
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        • 1

          A Milli Futbol Takımı'nda Stefan Kuntz dönemi bitti. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetimi, son maçlardaki kötü futbol ve alınan sonuçlar nedeniyle eleştiri oklarına maruz kalan Alman teknik adamı görevden aldı.

        • 2

          Milli takımdaki gidişata rağmen teknik adamın arkasında duran TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve yönetimi, Alman hocanın futbolcuları eleştiren açıklamasının ardından bakış açısını değiştirdi.

        • 3

          Başkan Büyükekşi'nin 'Kuntz kendi bacağına sıktı' açıklamasını yaptıktan sonra günlerdir Kuntz ve milli takımın durumu değerlendiriliyordu. Büyükekşi ve yönetiminin aldığı karar doğrultusunda da bugün Stefan Kuntz telefonla aranarak, kendisine yolların ayrıldığı bildirildi.

        • 4

          Bir yıl daha sözleşmesi bulunan, daha doğrusu EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası sonuna kadar sözleşmesi olan Kuntz ile anlaşma bozulacak ve önümüzdeki hafta içinde yeni teknik adam açıklanacak.

        • 5

          HIRVATİSTAN MAÇINDA KENAN KOÇAK GÖREV ALABİLİR

          Şimdilik sadece Stefan Kuntz'a haber gönderilirken, yardımcılarına herhangi bir bilgi verilmedi.

        • 6

          Ekim ayında EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda deplasmanda Hırvatistan ile önemli bir karşılaşmaya çıkacak milli takımda, Kuntz'un yardımcısı Kenan Koçak'ın takımı sahaya süreceği ihtimalinden bahsediliyor.

        • 7

          Yeni bir teknik adamla anlaşma sağlanması durumunda Kuntz'un yardımcıları da görevden alınacak, ya da kabul etmesi durumunda yeni hocaya Kenan Koçak yardımcı antrenörlük yapmaya devam edecek.

        • 8

          ADAYLAR KİMLER?

          TFF yönetimi, bugün kendisine tebliğ ettiği ayrılık kararı ile ilgili olarak Kuntz'un tazminat durumunu ve fesih işlemlerini hallettikten sonra yeni teknik adam konusunu masaya yatıracak.

        • 9

          TFF yönetiminin yerli teknik adamla devam etmesi durumunda liste başında Abdullah Avcı'nın olduğu belirtildi.

        • 10

          Yabancı teknik adam seçilmesi halinde ise en güçlü adayın Joachim Löw olduğu öğrenildi.

        • 11

          DHA'nın yaptığı araştırmalara göre, son zamanlarda ismi milli takımla anılan Fatih Terim'in düşünülmediği öğrenildi.

        • 12

          Diğer yandan kulislerde konuşulanlara göre TFF yönetiminin bir kısmının adayı ise Fatih Terim.

        • 13

          Bazı medya organlarında yer alan Montella isminin ise zayıf bulunduğu bilgisine ulaşıldı.

        • 14

          Yönetim kurulunun üzerinde durduğu isimler ise şöyle:

          Sergen Yalçın

        • 15

          Aykut Kocaman

        • 16

          Rıza Çalımbay

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