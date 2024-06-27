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        Haberler Spor 2024 Avrupa Şampiyonası A Milli Takım'a EURO 2024'te dev para ödülü! - Futbol Haberleri

        A Milli Takım'a EURO 2024'te dev para ödülü!

        A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024 F Grubu'ndaki son maçında Çekya'yı 2-1 mağlup edip, 6 puanla ikinci olarak son 16 turuna yükseldi. Grup aşamasında 2 galibiyet, 1 mağlubiyet alan ay-yıldızlılar, dev gelirin de sahibi oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.06.2024 - 10:36 Güncelleme: 27.06.2024 - 11:06
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        • 1

          Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen EURO 2024'te F Grubu'nu 6 puanla ikinci sırada tamamlayan A Milli Futbol Takımımız, adını son 16 turuna yazdırdı.

        • 2

          Gruptaki son maçında Çekya'yı Hakan Çalhanoğlu ve Cenk Tosun'un golleriyle 2-1 mağlup eden ay-yıldızlılar, ilk turu 2 galibiyet, 1 yenilgiyle noktaladı.

        • 3

          Yoluna doludizgin devam eden A Milliler'in EURO 2024'te şu ana kadar elde ettiği para ödülü de ortaya çıktı.

        • 4

          EURO 2024'e katılım ödülü olarak 9 milyon 250 bin euro almaya hak kazanan A Milli Takım, grubunda da galibiyet başına 1 milyon olmak üzere toplam 2 milyon euroyu kasasına koydu.

        • 5

          Çekya'yı yenerek son 16 turuna yükselen A Milli Futbol Takımı, bu başarısıyla 1 milyon 500 bin euro daha kazandı.

        • 6

          TOPLAM 12 MİLYON 750 BİN EURO

          Böylece 'Bizim Çocuklar', toplamda 12 milyon 750 bin euroluk para ödülünün sahibi oldu.

        • 7

          A Milli Takım'ın kazandığı para ödülünün dağılımı şu şekilde:

          * Katılım ücreti: 9 milyon 250 bin euro

          * Galibiyet primi: 2 milyon euro

          * Son 16 ödülü: 1 milyon 500 bin euro

          * TOPLAM: 13 milyon 750 bin euro

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