A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Kıragası: En büyük hedefimiz Uluslar Ligi'nde B'ye çıkmak

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A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası, Türkiye´de kadın futbolu, Uluslar Ligi, ve projeler gibi önemli konularda Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu.

"KADIN FUTBOLUNUN YÜKSELİŞE GEÇTİĞİ BİR KUPA OLDU" Bu yıl 9'uncusu düzenlenen ve İspanya´nın şampiyon olduğunu 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası´nda ilklerin yaşandığını ifade eden Kıragası, "32 takım ilk kez bir araya geldi, 64 maç oynandı. VAR ile ilgili olan kararları hakemin anons etmesi bazı kesimler tarafından çok olumlu karşılanırken bazı kesimler tarafından da olumsuz olarak karşılandı. Günün sonunda İspanya'nın kazandığı, çok da hak ettiği ve kadın futbolunun yükselişe geçtiği bir dünya kupasına şahit olduk. Sadece Avrupa ülkelerinin değil, Okyanusya'nın, Afrika ülkelerinin de bu kupaya dahil olarak iyi performans sergilemesi, dünya çapında kadın futboluna verilen önemi ve artan trendi de gözler önüne seriyor" dedi.

REKLAM "DÜNYA VE AVRUPA STANDARTLARINI YAKALAYABİLİRİZ" Türkiye'de kadın futboluna ilişkin son 3 yılda ciddi yatırımlar yapıldığını, bu yatırımların sponsorlar ve büyük kulüplerce de desteklenmesi gerektiğini söyleyen Kıragası, "Beşiktaş'ın zaten varlığını biliyorduk, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, Karagümrük gibi çok kıymetli Süper Lig kulüplerinin kadın branşını açarak lige dahil olmalarıyla beraber aslında ligin kalitesinin ne kadar geliştiğini görüyoruz. Kadın ligi bu sene ciddi anlamda bir ivme kazanacak. Hem yabancı sayısının artmış olması hem de Türk futbolcuların bu işi artık daha profesyonel anlamda yapmaya çalışmasıyla ligin kalitesi artacak. Görünürlük de arttığı sürece dünya ve Avrupa standartlarını yakalayabileceğimiz bir süreç yaşayacağımızı düşünüyorum" diye konuştu. "TÜRKİYE'DE KADIN FUTBOLCULAR EK İŞ YAPIYOR" Kadın futbolcuların elde ettiği gelirlerin yeterli düzeyde olmadığını kaydeden Kıragası, "Dünya bu konuda kaotik bir durumun içerisinde. Amerika Birleşik Devletleri'nde hala kadınlar erkekler kadar maaş veya prim kadar alamıyor. Avrupa'da da hala istenilen seviyede değil. Türkiye'de bir kadın futbolcunun sadece kazandığı ücretle kendi hayatını idame ettirme şansı yok. Bu yüzden de kadınlar ek işler yaparak hayatlarını sürdürmeye çalışıyorlar. Bu işten tek başına yeterli maaş alabilmek için bu işin profesyonel ellerde yoğurulması ve bu işe gelen katılım paylarının artması gerekiyor. Biz federasyon olarak bunun için uğraşıyoruz. Ligimizi profesyonel kaliteye yükseltmek ve kadınların ihtiyaçlarını karşılayarak ileriye yönelik hayatlarını idame ettirebileceği süreci yaşamaları için yoğun bir çalışma içerisindeyiz" ifadelerini kullandı.

"EN BÜYÜK HEDEFİMİZ SIRALAMAMIZI YÜKSELTMEK" Milli takımın turnuva ve kamp programına ilişkin de bilgiler veren Kıragası, şunları söyledi: "Bu sene ilk kez Uluslar Ligi kadınlara da geldi. Biz de C Ligi'nde seri başı olarak hazırlıklarımıza başladık ve devam ettireceğiz. 17 Eylül'de ilk resmi hazırlık kampımıza gireceğiz. 22 Eylül'de Gürcistan ile ilk maçımıza çıkacağız. 26 Eylül'de de Elazığ Atatürk Stadyumu'nda taraftarlarımızla buluşacağız. Bizim için çok kıymetli bir lig. Şu anda biz, UEFA sıralamasında 31-32'lerde, FIFA sıralamasında da 62-63 civarında bir sıralamadayız. Bizim en büyük hedefimiz Uluslar Ligi'nde C Ligi'nden B Ligi'ne çıkarak sıralamamızı yükseltmek ve Türkiye'deki kadınlara bu işi yapabileceğimizi göstermek. Resmi maçlarımızda tüm taraftarımızı yanımızda istiyoruz. O gücü arkamızda hissettiğimiz zaman gerçekten bu kızların yapamayacağı şey yok. Bizim için çok önemli olan süreçte yanımızda olurlarsa bizi de çok mutlu etmiş olurlar." "KIZ ÇOCUĞUNUZA FUTBOL OYNAMA FIRSATI TANIYIN" Kadın futboluna ilişkin projeler geliştirmeye devam ettiklerini aktaran Kıragası, "Önceden 'Futbol Köyleri' projemiz vardı. 2010 senesinde Futbol Köyü'nde tanıştığımız oyuncular şu anda Kadın A Milli Takımı'nda benim oyuncularım. Sürdürülebilir bir çalışmanın olması ve 12 yaşından beri tanıdığımız oyuncularla bir arada olmak hem işin en keyifli kısmı hem de kızların bu işi ne kadar istediğini gösteriyor. UEFA ile birlikte yaptığımız 'UEFA Playmakers' projemiz var. 5-8 yaş arasındaki tüm kız çocuklarımızı futbol ile tanıştırıyoruz. Onun dışında bütün milli takım hocaları olarak il il gezerek kadın futboluyla ilgili seçmeler düzenliyoruz, üniversite ve liselerde paneller düzenliyoruz. Kadın futbolunu olabildiğince daha fazla kitlelere ulaştırmaya çalışıyoruz. Eğer kız çocuğunuz futbol oynamak istiyorsa, lütfen ona bu fırsatı tanıyın. Emin olun çok severek yapacağı için sizi de çok gururlandıracaktır ve kendisi de çok mutlu bir hayata devam edecektir" diye konuştu.