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        Haberler Basketbol Milli Takım A Milli Erkek Basketbol Takımı, Bormio kampını tamamladı - Basketbol Haberleri

        A Milli Erkek Basketbol Takımı, Bormio kampını tamamladı

        İstanbul'un ev sahipliğinde 12-20 Ağustos'ta düzenlenecek FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası'nda mücadele edecek A Milli Erkek Basketbol Takımı, İtalya'nın Bormio kentindeki kamp çalışmalarını tamamladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2023 - 16:12
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        12 Dev Adam, Bormio kampını tamamladı
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        Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, başantrenör Ergin Ataman yönetiminde 26 Temmuz'da başlayan kampta kondisyon ve taktik ağırlıklı çalışmalar üzerinde durulduğu belirtildi.

        Milliler, 4-5 Ağustos'ta İtalya, Çin ve Yeşil Burun Adaları'nın yer alacağı Trentino Basket Cup'ta mücadele edecek.

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