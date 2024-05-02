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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler 9. Yargı paketi son durum: 9. Yargı paketi ne zaman çıkacak, içeriği ve maddeleri nelerdir, mahkumlara af var mı? - Merak Edilenler Haberleri

        9. Yargı paketi son durum: 9. Yargı paketi ne zaman çıkacak, içeriği ve maddeleri nelerdir?

        9. Yargı paketi son dakika gelişmeleri ile takip konusu olmaya devam ediyor. Yeni pakette kadınların soyadı hakkına ilişkin bir değişikliğin yer alması ve iki soyadı kullanan evli kadınlara yalnızca kendi soyadını kullanma hakkının gelmesi bekleniyor. Adalet Bakanlığı bünyesinde yürütülen 9. Yargı Paketi ile ilgili Bakan Tunç'un açıklamaları bulunuyor. Peki 9. Yargı paketi çıktı mı, ne zaman çıkacak, içeriği ve maddeleri nelerdir? İşte 9. Yargı paketi son duruma yönelik bilgiler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.05.2024 - 10:30 Güncelleme: 02.05.2024 - 10:31
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        • 1

          Milyonların gündeminde 9. Yargı paketi ile ilgili son gelişmeler yer alıyor. Konuyla ilgili en son Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 9. Yargı Paketi'ne ilişkin çalışmalarda sona gelindiğini, paketin TBMM'de gündeme getirileceğini açıklamıştı. Şimdi ise gözler yeni yargı paketinin çıkarılacağı tarihte. Peki 9. Yargı paketi ne zaman çıkacak, içeriği ve maddeleri nelerdir, mahkumlara af var mı?

        • 2

          YARGI PAKETİ NE ZAMAN MECLİS'E GELECEK? BAKAN TUNÇ AÇIKLADI!

          Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, geçtiğimiz günlerde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yeni anayasaya ilişkin soru üzerine Bakan Tunç, bu konudaki çalışmaların Meclisin uhdesinde olduğunu vurguladı.

          Bakan Tunç, yargı alanında yeni düzenlemeler içerecek kanun teklifleriyle ilgili kendisine yöneltilen soruya yanıt verdi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 9. Yargı Paketi'ne ilişkin çalışmalarda sona gelindiğini, paketin TBMM'de gündeme getirileceğini açıklamıştı. Konunun TBMM tatile girmeden gündeme getirilmesi bekleniyor.

        • 3

          YARGI PAKETİ İÇERİĞİ VE MADDELERİ NELERDİR?

          Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, mart ayında 9. yargı paketi ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti:

          "Meclisin takvimi nedeniyle o pakette yer alamayan birçok husus var. Özellikle Ceza Mahkemesi Kanunu ile ilgili. Ülkemizde 'cezasızlık' algısını ortadan kaldırmaya yönelik 'yapanın yanına kar kalmamasına' yönelik bazı yasal düzenleme ihtiyaçları var. Bununla ilgili taslak çalışmalarını milletvekillerimizin takdirlerine sunacağız. Yine 9'uncu Yargı Paketi'nde yargımızın ihtiyacı olan yargı hizmetlerinin etkinliğini daha da arttırmaya yönelik önemli yasal düzenlemelerimiz olacak. Meclis açıldığında seçim sonrası inşallah meclisimizin takdirlerine taslak çalışmamızı sunacağız."

        • 4

          Bunların yanı sıra AK Parti’nin nisan ayı içinde sunmayı planladığı 9. Yargı Paketi’nde önemli maddeler yer alıyor. Anayasa Mahkemesi’nin görev alanıyla ilgili pakette herhangi bir madde yer almazken, toplumdaki cezasızlık algısına karşı CMK’da yapılacak değişikliklerin yanı sıra, kadınlara erkeğin soyadını alma zorunluluğuna ilişkin madde ve ön ödemeye tabi suçlar hakkındaki düzenlemeler bu pakette olacak.

        • 5
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