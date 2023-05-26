9 ilde araç kontrol merkezi açılacak

AA

Türk Standardları Enstitüsü (TSE), 9 ilde araç kontrol merkezi (AKM) oluşturmak üzere ihale sürecini başlattı.

TSE'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul Anadolu, Sakarya, Kütahya, Kilis, Gümüşhane, Tunceli, Siirt, Bayburt ve Iğdır'da yapılacak ihalenin sonucunda hayata geçirilecek AKM'ler otomotiv sektöründe istihdama katkı sağlayacak.

TSE, motorlu taşıtlarda "Münferit Araç Uygunluk Belgesi (tadilat)", "AİTM Montaj Uygunluk Raporu", "AİTM Münferit Araç Uygunluk Belgesi (kara yolu uygunluk)", "ADR Araç Uygunluk Kontrolü", "Taşıt Uygunluk Kontrolü", "Atık Taşıma Aracı Uygunluk Belgesi" onayı ve benzeri araç kontrol faaliyetlerini daha uygun şartlarda sunmak üzere ihale düzenleyecek.

İhaleye katılmak için son başvuru tarihi 15 Haziran 2023 olarak belirlendi.

Enstitü, 8 Kasım 2022 tarihinde gerçekleştirdiği ilk ihale sonucunda 59 ilin AKM işletmecisini belirlemişti. TSE'nin 30 Aralık 2022 tarihinde yaptığı ikinci ihalede ise 8 ilin daha işletmecisi belli olmuştu.

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