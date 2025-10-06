Habertürk
        80 yaşında, her yıl tonlarca üzümü kızakla köyüne taşıyor

        Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde geçimini üzüm üreterek sağlayan 80 yaşındaki Süso Çakar, hasat ettiği üzümleri geleneksel yöntemle kızakla kilometrelerce taşıyarak köyüne indiriyor. Çakar, tek geçim kaynağı olan bu işi severek yapmanın mutluğunu yaşadığını söyledi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.10.2025 - 10:00 Güncelleme: 06.10.2025 - 10:00
        80 yaşında! Tonlarcasını kızakla taşıyor
        Şemdinli ilçesi Altınsu köyünde yaşayan 12 çocuk babası Süso Çakar, 65 yıldır geçimini üzüm üretimiyle sağlıyor.

        Kendisine ait dağlık arazilerde kurulu üzüm bağlarında tek başına çalışan Çakar, sabahın erken saatlerinde bahçesine gidip gün boyu üzüm topluyor.

        Hasat ettiği üzümleri ise kızakla taşıyarak yaklaşık 3 kilometrelik dik yamaçtan köyüne indiriyor. Çakar, bir ay boyunca hasat ettiği yaklaşık 8 ton üzümü satarak geçimini sağlıyor.

        Çocukluğundan beri üzüm üretimiyle uğraştığını söyleyen Çakar, bağların köye yaklaşık 6 kilometre uzaklıkta olduğunu, bu işi babasından öğrendiğini ve yıllardır aynı yöntemle sürdürdüğünü söyledi. Çakar, "Babamla birlikte dağdaki bağlara gider, üzümleri kızakla köye indirirdik. Şimdi de öyle indiriyoruz. Babamdan sonra bu iş bana kaldı" dedi.

        "BU YIL 8 TON ÜZÜM SATTIM"

        80 yaşında olmasına rağmen işini severek yaptığını belirten Çakar, ailesinin tek geçim kaynağının üzüm olduğunu söyledi. Yaklaşık bir ay süren hasat döneminde 8 tona yakın üzüm hasat ettiğini belirten Çakar, "Bu sene üzüm hasadımız umduğumdan daha güzel oldu. Bu sene 8 ton üzüm sattım. Hala da topluyorum. Üzüm bağlarım dağda olduğu için toplanması indirmesi biraz zor oluyor.

        Sabah erken saatlerinde kasalarımı alıp bağa çıkıyorum gün boyunca hasat ettiğim üzümleri kasalara dolduruyorum. Bir sonraki gün ise sırtıma kızak alıp 3 kilometre yokuş çıkıyorum. Topladığım üzüm kasalarını yükleyip çekiyorum. Hem zevkli hem de zahmetli bir iş. Benim 12 çocuğum var ve 11 çocuğumu üzüm satarak okuttum" diye konuştu

