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ManpowerGroup İstihdama Genel Bakış Araştırması, Türk işverenlerin 2021'in ilk çeyreğine yönelik olarak ılımlı seviyede işe alım beklentilerine sahip olduğunu ortaya koydu. COVID-19 salgınının şartları altında 757 Türk işverenin görüşlerine baş vurularak yapılan araştırmanın verilerine göre Türk işverenlerin yüzde 14'ü 2021'in ilk çeyreğinde istihdam artışı beklerken, yüzde 11'i azalma öngörüyor ve yüzde 70'i ise değişiklik olmayacağını tahmin ediyor. Yeni yılın ilk çeyreğine yönelik net istihdam görünümü ise +%3'ü gösteriyor. Mevsimsel verilerden arındırılmış görünüm ise +%8 olarak ölçülüyor. 2020'nin son çeyreğine kıyasla yüzde 2 puan azalma gösteren işe alım planları geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3 puan daha düşük olarak ölçüldü.



ManpowerGroup Türkiye Genel Müdürü Feyza Narlı, Türkiye'nin 2021 ilk çeyrek istihdam görünümü hakkında şunları söyledi: “COVID-19 salgınına karşı yürütülen küresel mücadele kapsamında, aşı geliştirme çabalarında belirli aşamalara gelinmesi gibi olumlu gelişmeler yaşansa da birçok ülkede istihdam görünümünü etkileyen karantina önlemleri halen yürürlükte. Ülkemizde de bunun etkileri görülüyor olsa da Üretim sektörü işe alım beklentilerinde iyimserliğe liderlik ediyor. Restoran ve Otelcilik sektörü en fazla etkilenmiş sektör olup işe alım trendlerinde en temkinli görünüm sunuyor. Tüm dünya için taze bir başlangıç olma beklentisiyle beklenen 2021 yılının eşiğinde küresel işe alım beklentilerinde toparlanma sinyallerini görmekse mutluluk verici.”



ManpowerGroup İstihdama Genel Bakış Araştırması'nda, işverenlere COVID-19 öncesi işe alım seviyelerine dönüş beklentilerine ilişkin ek bir soru da yöneltildi. Verilere göre Türkiye'deki işverenlerin yüzde 28'i COVID öncesi işe alım seviyelerine bir yıl içerisinde dönebileceklerini düşünüyor.



EN YÜKSEK ARTIŞ BEKLENTİSİ ÜRETİMDE

ManpowerGroup İstihdama Genel Bakış Araştırması verilerine göre, araştırma kapsamındaki sekiz sektörün yedisinde işverenler önümüzdeki çeyrekte işe alım seviyelerinde artış beklentisine sahip. İşverenlerin en güçlü işe alım beklentileri bildirdiği sektör +%19 istihdam görünümüyle Üretim sektörü olurken, bunu istihdam görünümünün +%12 olarak ölçüldüğü Finans ve Kurumsal Hizmetler sektörü takip ediyor. İlaç ve Diğer Üretim sektörleri sırasıyla +%10 ve +%9 olarak ölçülen istihdam görünümleri sunuyor. Diğer Hizmetler sektörü +%7'lik görünümle ılımlı işe alım beklentisi sunarken, İnşaat ve Toptan & Perakende Ticaret sektörleri de +%5 istihdam görünümleriyle bu tabloya eşlik ediyor. Bununla birlikte Restoran ve Otelcilik sektöründeki işverenler -%6 istihdam görünümüyle işe alımlarındaki azalma beklentisini sergiliyor.

İstihdam görünümü ÜRETİM +%19 FİNANS VE KURUMSAL HİZMETLER +%12 İLAÇ +%10 DİĞER ÜRETİM +%9 DİĞER HİZMETLER +%7 İNŞAAT +%5 TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET +%5 RESTORAN & OTELCİLİK -%6

Yılın bir önceki çeyreğiyle kıyasla işe alım beklentilerinin sekiz sektörün beşinde zayıfladığı görülüyor. En çok göze çarpan düşüşler arasında yüzde 16 puan ile Restoran ve Otelcilik sektörleri öne çıkarken, İnşaat sektöründe yüzde 8, Diğer Üretim sektöründe ise yüzde 5 puanlık azalma dikkat çekiyor. Görünümlerin yükseldiği üç sektör arasındaysa yüzde 5 puan yükselişle Diğer Hizmetler ve yüzde 3 puan artışla İlaç sektörü öne çıkıyor.



Önceki yılın aynı dönemine kıyasla sekiz sektörün beşinde daha düşük işe alım beklentileri göze çarpıyor. En dikkat çekici düşüşler yüzde 17 ve yüzde 13 puan azalışla İlaç ve Restoran & Otelcilik sektörlerinden bildiriliyor. Bununla birlikte iki sektörde işe alım beklentileri önceki yılın aynı dönemine kıyasla yükselmiş görünüyor. Bunlardan İnşaat sektöründe yüzde 6 puanlık bir yükseliş kaydedilirken, Üretim sektöründeki işe alım beklentisi yüzde 4 puan artmış görünüyor.



KARADENİZ UMUTLU

Araştırma kapsamındaki beş bölgenin tamamında işverenler, 2021'in ilk çeyreği boyunca personel sayısının artmasını bekliyor. En güçlü istihdam piyasasının beklendiği bölge +%15 ile Karadeniz bölgesi olurken, Marmara bölgesi +%11, İç Anadolu bölgesi ise +%8 olarak ölçülen istihdam görünümleriyle öne çıkıyor. +%6 istihdam görünümü sunan Ege ve +%3 istihdam görünümü sunan Akdeniz bölgeleri de ılımlı işe alım beklentilerine sahip diğer bölgeler olarak sıralanıyor.

İstihdam Görünümü KARADENİZ +%15 MARMARA +%11 İÇ ANADOLU +%8 EGE +%6 AKDENİZ +%3



















Bir önceki çeyreğe kıyasla Marmara ve Akdeniz bölgelerinde işe alım beklentileri yüzde 4 puan azalırken, Ege bölgesindeki işverenler bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 2 puan daha düşük işe alım beklentisi bildiriyor. İşe alım beklentileri İç Anadolu bölgesinde göreceli bir istikrar sergilerken Karadeniz bölgesinde de yüzde 2 puan artmış bulunuyor.



Bir önceki yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında Ege ve Akdeniz bölgelerinde işe alım beklentileri sırasıyla yüzde 9 ve yüzde 7 puan azalmış görünüyor. Bununla birlikte Karadeniz bölgesindeki işverenlerin işe alım beklentileri bir 2020'nin ilk çeyreğine kıyasla yüzde 8 puan artmış bulunuyor. İç Anadolu ve Marmara bölgelerinde istihdam görünümleri bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla aynı seviyede.



Büyük, Orta ve Küçük ölçekli şirketlerdeki işverenler 2021'in ilk çeyreğinde güçlü işe alım beklentilerine sahip 2021'in ilk çeyreğine yönelik olarak dört işletme kategorisinin üçünde işe alım beklentisi bulunuyor. Veriler mevsimsel verilerden arındırıldığında büyük şirket işverenleri +%17 istihdam görünümü ile en güçlü istihdam piyasası görünümünü bildirirken Orta ve Küçük ölçekli şirketlerdeki görünümler +%12 ile +%9 olarak sıralanıyor. Bununla birlikte Mikro ölçekli şirketlerdeki işverenler -%4 görünüm bildiriyor.



Önceki çeyrekle karşılaştırıldığında Büyük ölçekli işverenlerde istihdam görünümü yüzde 9 puan azalırken, Mikro ve Orta ölçekli işverenlerde de sırasıyla yüzde 5 ve yüzde 2 puan azalış gözlemleniyor. Küçük ölçekli işverenlerin görünümleri ise bir önceki çeyreğe kıyasla bir değişim göstermiyor.



Geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında büyü Büyük ölçekli işverenler yüzde 11 puan azalışla en çok göze çarpan azalış trendini sergilerken, Mikro ölçekli işverenlerin görünümleri ise bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7 puan zayıflamış görünüyor. Bununla birlikte Küçük ölçekli işverenler göreceli olarak istikrarlı işe alım planları bildirirken, Orta ölçekli işverenlerin görünümü yüzde 3 puan daha güçlü olarak ölçülüyor.





Manpower Group İstihdama Genel Bakış Araştırması'nın tüm sonuçları www.manpowergroup.com/MEOS üzerinden indirilebilir.