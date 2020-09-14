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Venedik'teki Lido Yarımadası'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri dolayısıyla kısıtlı imkanlarla yapılan dünyanın en eski film festivali olan Venedik Film Festivali ödül töreniyle son buldu.

Ödül gecesinde, festivalin büyük ödülü Altın Aslan'ı, Amerikan filmleri üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan yönetmen Chloe Zhao’nun Nomadland isimli filmi kazandı.

Başrolünde Frances McDormand'nın oynadığı filmde, ABD’nin Nevada eyaleti kırsalındaki bir şehirde yaşayan Fern’in ekonomik krizle tüm eşyalarını kaybetmesinin ardından karavanıyla modern bir göçebe olarak yola çıkması işleniyor.

Festivalde en iyi yönetmene verilen Gümüş Aslan ödülünü ise Spy No Tsuma filminin Japon yönetmeni Kiyoshi Kuroawa aldı.

Ödül gecesinde, en iyi erkek oyuncu ödülüne Padrenostro isimli filmde gösterdiği performansla İtalyan aktör Pierfrancesco Favino layık görülürken, en iyi kadın oyuncu ödülünü ise Piece of A Woman filmindeki rolüyle İngiliz aktris Vanessa Kirby aldı.

Bu yıl jüri özel ödülü ise Dear Comrades filminin yönetmeni Rus senarist ve yönetmen Andrei Konchalovsky'ye verildi.

Festivalde Geleceğin Aslanı ödülüne, Ana Rocha de Sousa'nın çektiği Listen filmi layık görüldü.

Bu arada, Venedik Film Festivali’nin bir parçası olarak 35 yıldır düzenlenen Sinema Eleştirmenleri Haftası'nın büyük ödülünü de Türk yönetmen Azra Deniz Okyay'ın Hayaletler (Ghosts) adlı filmi aldı.

Bir sonraki festival, 1-11 Eylül 2021 tarihlerinde yapılacak.