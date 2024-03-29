72 kişiye mezar olan İsias Otel davasında son rapor: İhmaller zinciri
Adıyaman'da 6 Şubat depremlerinde yıkılan, aralarında KKTC'li genç sporcuların da bulunduğu 72 kişinin yaşamını yitirdiği İsias Oteli ile ilgili hazırlanan son bilirkişi raporuna Habertürk ulaştı. Raporda ihmaller zinciri bir kez daha ortaya konuldu. Habertürk'ten Berfin Adıcan'ın özel haberi...
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Türkiye, geçen yıl 6 Şubat'ta meydana gelen ve 50 bine yakın kişinin hayatını kaybettiği Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını sarmaya çalışırken, yıkılan binalarla ilgili davalar da devam ediyor.
6 Şubat depremlerinde 72 kişiye mezar olan Adıyaman'daki İsias Oteli davası da sürüyor.
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden gelen ve yaşları 12 ila 15 arasında değişen sporcularla birlikte antrenörler, öğretmenler ve Türkiye Turist Rehberleri Birliği üyelerinin de aralarında bulunduğu 72 kişi, 6 Şubat depremlerinde yerle bir olan Adıyaman İsias Otel’de hayatını kaybetti.
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Yıkılan otelle ilgili 5’i tutuklu 11 kişinin yargılandığı davada, istenilen son bilirkişi raporu da tamamlandı. Habertürk’ün ulaştığı raporda yaşanan yıkımın ve ihmaller zincirinin boyutu bir kez daha gözler önüne serildi.
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"SONRADAN YAPILAN ÇATI KATI BİNANIN YIKIMINA SEBEP DEĞİL"
Gazi Üniversitesi’nde görevli bilim insanları tarafından düzenlenen bilirkişi raporunda, binanın 9 katlı inşa edilmesine rağmen, sonradan eklenen çatı katının imar barışı kapsamında ruhsatlandırıldığı bir kez daha kayıtlara geçti.
Çatı katı eklentisinin, binanın hasar almasına sebebiyet vermediği ifade edildi.
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"BİTİŞİK NİZAM OLARAK İNŞA EDİLEN YAPIDA GEREKEN BOŞLUKLAR BIRAKILMADI"
Binanın bitişik nizam olarak inşa edilmesine rağmen gerekli derz boşluklarının bırakılmadığı saptandı. Raporda, ayrıca "Bitişik nizamda yapılan yapının yeterli dilatasyon boşluğunun bırakılmadan imalatının yapılması da yapı ve bitişik yapı için oldukça olumsuz bir etki oluşturmaktadır" denildi.
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"BETONDA KULLANILAN AGREGALAR DAYANIKLILIĞI DÜŞÜRDÜ"
Raporun devamında, yapıda kullanılan betondaki agregaların gereken boyut ve şekillerde olmadığı, bu durumun da beton dayanıklılığını düşürdüğü belirtildi.
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"KOLON VE KİRİŞLERDEKİ ETRİYE ARALIKLARI PROJEYE UYGUN DEĞİL"
İsias Otel’in yapımı sırasında projenin aksine kolon ve kirişlerdeki etriye aralıklarının farklı olduğu ifade edilirken, yapıda nervürlü ve nervürsüz demirlerin de bir arada kullanıldığı ortaya çıktı.
"APARTMAN OTELE DÖNÜŞTÜRÜLÜRKEN GÜNCEL YÖNETMELİK ANALİZLERİ YAPILMADI"
9 katlı apartmanken otele dönüştürülen İsias Otel’in ruhsat değişim sürecinde, yapının konaklama yerlerine ilişkin güncel yönetmeliğe göre analiz edilmediği de belirtildi.
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BELEDİYE PERSONELİ KUSURSUZ BULUNDU
İsias Otel’in yapı sahibi Ahmet Bozkurt, fenni mesulü Hasan Aslan, mimar Erdem Yıldız ve İsias Otelcilik Turizm ve Taşımacılık İnş. Tic. San. A.Ş. asli kusurlu, dönemin ilgili belediye personeli ise kusursuz bulundu.
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DURUŞMA 26 NİSAN’DA
72 kişiye mezar olan İsias Otel davasının bir sonraki duruşması, 26 Nisan’da Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek. Gazi Üniversitesi’nden gelen bilirkişi raporunun, davanın seyrinde büyük rol oynaması bekleniyor.
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