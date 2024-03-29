72 kişiye mezar olan İsias Otel davasında son rapor: İhmaller zinciri

"BİTİŞİK NİZAM OLARAK İNŞA EDİLEN YAPIDA GEREKEN BOŞLUKLAR BIRAKILMADI"

Binanın bitişik nizam olarak inşa edilmesine rağmen gerekli derz boşluklarının bırakılmadığı saptandı. Raporda, ayrıca "Bitişik nizamda yapılan yapının yeterli dilatasyon boşluğunun bırakılmadan imalatının yapılması da yapı ve bitişik yapı için oldukça olumsuz bir etki oluşturmaktadır" denildi.