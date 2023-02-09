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70 saat sonra enkazdan 15 yaşındaki Muhammet'ten kurtarma ekinine: "Abi üstümüz çok kötü kokuyor"

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde meydana gelen depremde yıkılan binanın enkazında kalan 3 kişi 70 saat sonra sağ olarak kurtarıldı. Enkazdan yaralı olarak sağ çıkarılan 15 yaşındaki Muhammet Ali'nin "Abi üstümüz çok kötü kokuyor" demesi yürekleri sızlattı

Giriş: 09.02.2023 - 12:14 | Güncelleme: ABONE OL
70 saat sonra enkazdan 15 yaşındaki Muhammet'ten kurtarma ekinine:
İHA

Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri 84 saatin ardından 3 kişilik aileye sağ olarak ulaşmayı başardı. Biri 15 yaşında olan 3 kişi 4 katlı binanın giriş katından 8 saat süren çalışmayla kurtarıldı. Elbistan Kümbet Mahallesi’nde yapılan çalışmada depremden 70 saat sonra 50 yaşındaki İbrahim Ali, 22 yaşındaki Ahmet Ali ve 15 Yaşındaki Muhammet Ali enkazdan çıkarıldı.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Çok şükür enkaz altından 3 vatandaşımız daha kurtuldu. Ekiplerimizin başladığı kurtarma çalışması hepsinin de sağ salim kurtarılmasıyla tamamlandı" dedi.

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