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        Haberler Bilgi Yaşam 7 Temmuz hangi burç? 7 Temmuz burcu yükseleni, yorumu ve özellikleri nedir?

        7 Temmuz hangi burç? 7 Temmuz burcu yükseleni, yorumu ve özellikleri nedir?

        Astroloji göksel cisimlerin ve yıldızların hareketlerinin bireylerin yaşamını etkilediği inancına dayanır. Buradan hareketle 7 Temmuz'da dünyaya gelenler su elementinin kırılganlığı ve duyarlılığıyla bürünürler. Peki, 7 Temmuz hangi burç? İşte 7 Temmuz burcu yorumu ve özellikleri…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.05.2024 - 15:58 Güncelleme: 30.05.2024 - 15:58
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          Her insan doğduğu günün hangi burca denk geldiğini merak eder. Merak duygusu insanoğlunun doğasında var olan ve insanlığın bugüne gelmesine sebep olan bir dürtüdür. İşte 7 Temmuz doğumlu kişiler de kendilerinin hangi burç etkisi altında olduğunu merak etmekteler. Bu özel günde doğanların yönetici gezegeni Ay’dır. Aynı zamanda burçları kendilerine gizem, merhamet ve sezgileri bahşetmiştir. Bu yazımızda sizlere 7 Temmuz’un hangi burç olduğu, bu burcun yorumu, yükseleni ve özellikleri ve de 7 Temmuz tarihi ile ilgili genel astrolojik bilgiler sunacağız. Şimdiden keyifli okumalar…

          7 Temmuz Hangi Burç?

          7 Temmuz burcu ne sorusuna rahatlıkla Zodyak’ın en hassas ve duyarlı burcu olan yengeç burcu yanıtını verebiliriz. Burçlar kuşağında dördüncü gruba dahil olan yengeç burcu su elementinin bir parçasıdır ve öncü bir burç olarak bilinir. Yengeç burçları ailelerine ve sevdiklerine olan düşkünlükleri ile öne çıkarlar. Aile onlar için her şey demektir. Bu yüzden aile bireylerine karşı koruyucu ve empati duygularıyla hareket ederler. Öte yandan 7 Temmuz yükseleni nedir sorusu başka bir yanıt bekleyen soru olarak karşımıza çıkar. Yükselen burçları güneş burcundan farklı olarak doğum saati ve doğum yerine göre belirlenirler. Nitekim yükselen burç kişinin doğduğu sırada doğu ufuk çizgisinde yükseldiği burçtur.

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          7 Temmuz Burcu Özellikleri

          Hayal gücü ve duyarlılık bu burcun temel karakteristik özellikleri arasında kabul edilir. Yengeç burcu bireyleri canları yakılmadığı sürece sakin ve çatışmadan uzak bir yapı sergilerler. Ama eğer canları yanarsa oldukça kindar bir hale gelebilirler. Tutkulu ve şefkatli yapıdaki yengeç bireyleri sahiplenici bir doğaya sahiptirler. Bu burcun uğurlu günü pazartesi, uğurlu metali ise gümüştür. Aşağıda 7 Temmuz burcu erkeği özellikleri hakkında kapsamlı bilgilere ulaşacaksınız:

          • Yengeç erkeği köklerine sıkı sıkıya bağlı bir yapıya sahiptir. Aile bağları ve geçmişi yengeç erkeği için önemlidir. Onları korumak ister.
          • Nazik ve şefkatli olan yengeç erkeği kişisel alanını koruma konusunda hassastır. Bunun ihlal edildiğini sezdiği anda tıpkı bir yengeç gibi kendine geriye ve yana çeker.
          • Yengeç erkeği sahiplenici doğasıyla sevdiklerini ve çevresindeki kişileri korur.
          • Yengeç erkeği çocuklarla çok iyi anlaşır.
          • Yengeç erkeleri sezgileriyle hareket etmeyi ve karar almayı sever.
          • Reklam, pazarlama, sosyoloji ya da antropoloji konuları yengeç erkeğinin ilgi alanları arasındadır.
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          Şimdi 7 Temmuz kadını özellikleri neler bir bakalım:

          • Yengeç kadınının gizemli yapısı onu ulaşılmaz gibi gösterir. Oysa O sadece güvenmek ister.
          • Duygu hali değişken olan yengeç kadını bir gün içe dönük bir gün karamsar olabilir.
          • Her ne kadar şefkatli, merhametli ve korumacı yapısı olsa da yengeç kadını da tıpkı yengeç erkeği gibi özel alan konusunda hassastır.
          • Yengeç kadını doğal olarak anaç bir karakterdedir. Başkasının çocuklarını tıpkı kendi çocukları gibi korur, kollar ve besler.
          • Yengeç kadınları olumsuz eleştirilere karşı hassastır ve çabuk kırılırlar. Kalpleri kırıldığında onlara biraz zaman tanıyın.
          • Yengeç kadını romantik ilişkilere büyük önem verir.

          7 Temmuz Burcu Yorumu

          7 Temmuz günü dünyaya gelenler yengeç burcunun tüm özelliklerini üzerinde taşır. Onlar çevreleri için adeta, güven, samimiyet, şifa ve merhamet timsalidir. Bu günde doğanlar özel yaşamlarında önem verdikleri aşk, sadakat ve bağlılık olduğu sürece mutlu olabilirler ve yengeç bireyleri ile mükemmel bir aile kurulabilir. Diğer yandan iş yaşamlarında başarıyı yakalamak için güven duymaları gerekmektedir. Risk almaktan korkmayan bir yapıları vardır.

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          7 Temmuz'da Doğan Türk Ünlüler Ve Futbolcular

          7 Temmuz tarihinde doğan Türk ünlüler ve futbolculardan bazıları:

          • Nevzat Tarhan
          • Ali Teoman
          • Metin Feyzioğlu
          • Zahide Yetiş
          • Feri Cansel
          • Volkan Şen

          7 Temmuz'da Doğan Yabancı Ünlüler Ve Futbolcular

          7 Temmuz tarihinde doğan yabancı ünlüler ve futbolculardan bazıları ise şöyle:

          • Gian Carlo Menotti
          • Lisa Seagram
          • Jürgen Grabowski
          • David Eddings
          • Akiva Goldsman
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