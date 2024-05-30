7 Temmuz hangi burç? 7 Temmuz burcu yükseleni, yorumu ve özellikleri nedir?

Her insan doğduğu günün hangi burca denk geldiğini merak eder. Merak duygusu insanoğlunun doğasında var olan ve insanlığın bugüne gelmesine sebep olan bir dürtüdür. İşte 7 Temmuz doğumlu kişiler de kendilerinin hangi burç etkisi altında olduğunu merak etmekteler. Bu özel günde doğanların yönetici gezegeni Ay’dır. Aynı zamanda burçları kendilerine gizem, merhamet ve sezgileri bahşetmiştir. Bu yazımızda sizlere 7 Temmuz’un hangi burç olduğu, bu burcun yorumu, yükseleni ve özellikleri ve de 7 Temmuz tarihi ile ilgili genel astrolojik bilgiler sunacağız. Şimdiden keyifli okumalar…

7 Temmuz Hangi Burç?

7 Temmuz burcu ne sorusuna rahatlıkla Zodyak’ın en hassas ve duyarlı burcu olan yengeç burcu yanıtını verebiliriz. Burçlar kuşağında dördüncü gruba dahil olan yengeç burcu su elementinin bir parçasıdır ve öncü bir burç olarak bilinir. Yengeç burçları ailelerine ve sevdiklerine olan düşkünlükleri ile öne çıkarlar. Aile onlar için her şey demektir. Bu yüzden aile bireylerine karşı koruyucu ve empati duygularıyla hareket ederler. Öte yandan 7 Temmuz yükseleni nedir sorusu başka bir yanıt bekleyen soru olarak karşımıza çıkar. Yükselen burçları güneş burcundan farklı olarak doğum saati ve doğum yerine göre belirlenirler. Nitekim yükselen burç kişinin doğduğu sırada doğu ufuk çizgisinde yükseldiği burçtur.