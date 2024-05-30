6 Temmuz hangi burç? 6 Temmuz burcu yükseleni, yorumu ve özellikleri nedir?

Kökeni eski Mısır’a kadar uzanan astroloji, binlerce yıldır kehanet ve aynı zamanda ilim kaynağı olmuştur. Her şey birbirine bağlıdır ilkesiyle göksel hareketler elbette ki karakterimiz, mizacımız üzerinde belli bir takım yansımalara neden olabilmektedir. İşte 6 Temmuz tarihinde dünyaya gelenler şefkat, hassasiyet ve aile bağlarına önem ile kendini bulur. Biz de bu yazımızda 6 Temmuz’un hangi burç olduğu, bu tarihte doğanların yükselen özellikleri ve yorumu ve 6 Temmuz ile ilgili genel astrolojik bilgiler paylaşacağız.

6 Temmuz Burcu Ne?

6 Temmuz hangi burç sorusu şüphesiz ki yengeç burcuyla yanıtlandırılabilir. Yengeç burcunun anahtar kelimeleri “sadakat, unutmamak, yuva” kavramlarıdır. Yengeç bireyleri bu üç temel özellikle öne çıkar ve tüm yaşamını bunlara göre kurgular. Bir de kişinin yaşamındaki belli özellikleri belirleyen yükselen burcu vardır. Yükselen burç doğum saati ve doğum yeri ile ilişkilidir. Bu sebeple 6 Temmuz yükseleni nedir sorusuna yanıt bulabilmek için bu bilgileri elde etmek gerekir.