4 Temmuz hangi burç? 4 Temmuz burcu yükseleni, yorumu ve özellikleri nedir?

İnsanlık tarihi kadar eski olan astroloji biz farkında olmasak da bireyler üzerinde bir takım yansımalara hatta özelliklere neden olmaktadır. Bu bağlamda her doğum eşsiz bir özellikler yumağı olarak karşımıza çıkmaktadır. 4 Temmuz tarihinde dünyaya gelen kişiler ise öncü bir burca sahip olmanın tüm gerekliliklerini taşır. Bu yazımızda 4 Temmuz’un hangi burç olduğu, bu burcun yükselen özellikleri, yorumu ve 4 Temmuz tarihinin bireylerin kişilik, mizaç ve dış görünüşünde neleri etkilediğini tüm detaylarıyla ele alacağız

4 Temmuz Hangi Burç?

4 Temmuz burcu ne sorusunun yanıtı hassas ve kırılgan ama bir o kadar da güçlü olan yengeç burcudur. Yengeç bireyleri Zodyak’ın dördüncü burcudur. Bu burç duyguları ve bilinçaltını sembolize eder. “Ben hissediyorum” bu burcun temel söylemidir. Sezgisellik su burcu olmasının verdiği avantajlı bir özelliktir. Olumsuz yanları ise kıskançlık ve zaman zaman yapılan kapristir. Aslında güneş burcu kişinin tüm özelliklerini belirlemede yeterli olmaz. Bir de yükselen burç vardır. 4 Temmuz yükseleni nedir sorusunun ise tek bir yanıtı yoktur. Yükselen burç doğum saati ve doğum yeri ile belirlenen bir burçtur. Bu bilgiler olmadan yükselen burca ulaşmak çok zordur.