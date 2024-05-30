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        Haberler Bilgi Yaşam 4 Temmuz hangi burç? 4 Temmuz burcu yükseleni, yorumu ve özellikleri nedir?

        4 Temmuz hangi burç? 4 Temmuz burcu yükseleni, yorumu ve özellikleri nedir?

        Gökyüzündeki eşsiz dizilimler bireylerin yaşamları, karakterleri ve dış görünüşleri üzerinde etkilidir. 4 Temmuz doğumlular ise bu dizilimde şefkat, koruyuculuk ve dürüstlük görevlerini almıştır. Peki, 4 Temmuz hangi burç? İşte 4 Temmuz burcu yorumu ve özellikleri…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.05.2024 - 15:15 Güncelleme: 30.05.2024 - 15:15
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          İnsanlık tarihi kadar eski olan astroloji biz farkında olmasak da bireyler üzerinde bir takım yansımalara hatta özelliklere neden olmaktadır. Bu bağlamda her doğum eşsiz bir özellikler yumağı olarak karşımıza çıkmaktadır. 4 Temmuz tarihinde dünyaya gelen kişiler ise öncü bir burca sahip olmanın tüm gerekliliklerini taşır. Bu yazımızda 4 Temmuz’un hangi burç olduğu, bu burcun yükselen özellikleri, yorumu ve 4 Temmuz tarihinin bireylerin kişilik, mizaç ve dış görünüşünde neleri etkilediğini tüm detaylarıyla ele alacağız

          4 Temmuz Hangi Burç?

          4 Temmuz burcu ne sorusunun yanıtı hassas ve kırılgan ama bir o kadar da güçlü olan yengeç burcudur. Yengeç bireyleri Zodyak’ın dördüncü burcudur. Bu burç duyguları ve bilinçaltını sembolize eder. “Ben hissediyorum” bu burcun temel söylemidir. Sezgisellik su burcu olmasının verdiği avantajlı bir özelliktir. Olumsuz yanları ise kıskançlık ve zaman zaman yapılan kapristir. Aslında güneş burcu kişinin tüm özelliklerini belirlemede yeterli olmaz. Bir de yükselen burç vardır. 4 Temmuz yükseleni nedir sorusunun ise tek bir yanıtı yoktur. Yükselen burç doğum saati ve doğum yeri ile belirlenen bir burçtur. Bu bilgiler olmadan yükselen burca ulaşmak çok zordur.

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          4 Temmuz Burcu Özellikleri

          Yengeç burcu etkisi altındaki 4 Temmuz doğumluların yönetici gezegeni Ay’dır. Yengeç burcu tıpkı ayın fazları gibi zaman zaman içe dönük, kapalı ya da dışa dönük, neşeli olabilmektedir. Yengeç bireyleri tutumlu yapıya sahiptir. Her zaman birikimleri, zorda kaldığında kullanacakları paraları vardır. Yengeç bireyleri güvenilir bir eş, dost ve iş ortağıdır. Şimdi daha spesifik olarak 4 Temmuz burcu erkeği özelliklerine bir göz atalım:

          • Yengeç erkeği koruyucu yapısıyla çevreleri için her zaman güven duygusunun timsalidir. Adeta birer kalkan görevi görürler.
          • Aile bir yengeç erkeği için her şeydir. Bu sebeple onların mutluluğunu sağlamak için ellerinden gelen her şeyi yaparlar.
          • Su gurubunun etkisi yengeç erkeğini sezgisel konularda başarılı kılar. O alacağı kararlarda mantık değil, duygularına güvenir.
          • Yengeç erkeği kendi duygusal ihtiyaçlarını bir kenara bırakıp, sevdiklerinin ihtiyaçlarını önceleyebilirler.
          • Sadakat yengeç erkeği için çok önemlidir. Bir kere bağlandığında yengeç erkeği çok zor vazgeçer.
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          Şimdi 4 Temmuz burcu kadını özelliklerine bir bakalım:

          • Yengeç kadını samimiyet ve doğallık timsali öğeleriyle öne çıkar.
          • Derin bir duygusallık, şefkatli bir doğa yengeç kadınını tanımlar.
          • Yengeç kadını ister kendi çocuklarına ister başkalarının çocuklarına her zaman koruyucu ve besleyici bir tavır sergiler.
          • Aile bağları yengeç kadını için çok önemlidir. Bu sebepledir ki yengeç kadını köklerine ve geçmişe sıkı sıkıya bağlıdır.
          • Yengeç kadını duygusal olarak çabuk zedelenebilen kişilerdir. Bu yüzden yengeç kadınının etrafında her zaman koruyucu bir duvar vardır.
          • Yengeç kadını için yaşam ailesini ve sevdiklerini güvenceye aldığında mükemmeldir.
          • Kendini kısıtlanmış hissettiğinde yengeç kadını kaprisli davranışlar gösterebilir ve böyle durumlarda onlarla anlaşmak çok zordur.

          4 Temmuz Burcu Yorumu

          4 Temmuz doğumlular yengeç burcunun tüm özelliklerini üzerlerinde taşır. Bu özellikler aile bağları, şefkat, merhamet ve anaçlıktır. Bu tarihte doğanlar arkadaş ilişkilerinde her zaman verici yapıdadır. Dinlemeyi ve destek olmayı seven yengeç bireyleri çoğu zaman kendi dertlerini öteleyebilir. İş yaşamında 4 Temmuz doğumlular harika bir partner ve iş ortaklarıdır.

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          4 Temmuz'da Doğan Türk Ünlüler Ve Futbolcular

          4 Temmuz doğumlu Türk ünlü ve futbolculardan birkaçı şöyledir:

          • Tarık Ündüz
          • Ömer Faruk Aşık
          • Selçuk Balcı

          4 Temmuz'da Doğan Yabancı Ünlüler Ve Futbolcular

          4 Temmuz doğumlu yabancı ünlü ve futbolculardan bazıları:

          • Jin Akashi
          • David Kross
          • Agnete Johnsen
          • Tahar Rahim
          • Mossoró
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