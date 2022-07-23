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7 Güzel Adam kimdir? 7 Güzel Adam şairleri kimlerdir? Yedi Güzel Adam hakkında bilgiler

Gün itibariyle Rasim Özdenören'in hayatını kaybetmesi nedeniyle 7 Güzel Adam hakkındaki bilgileri bir araya getirdik. Peki, ebediyeti uğurladığımız şairlerimiz Yedi Güzel Adam kimlerden oluşuyor? İşte 7 Güzel Adam ile ilgili bilgiler...

23.07.2022 - 12:30 | Güncelleme: ABONE OL

  • Türk edebiyatının unutulmaz oluşumlarından biri olan Yedi Güzel Adam, günün hakkında en çok arama yapılan konularından biri durumunda bulunuyor. İşte Cahit Zarifoğlu, Erdem Bayazıt, Rasim Özdenören, Nuri Pakdil, Mehmet Akif İnan, Alaeddin Özdenören ve Ali Kutlay'dan oluşan Yedi Güzel Adam hakkında bilgiler...

  • CAHİT ZARİFOĞLU KİMDİR? 

    Abdurrahman Cahit Zarifoğlu 1 Temmuz 1940 yılında dünyaya geldi. Çocukluğu Siverek, Maraş ve Ankara’da geçti. Cahit Zarifoğlu üniversite eğitimini İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı bölümünde aldı. Zarifoğlu’nun şiirleri Diriliş dergisinde yayımlandı. Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatının önde gelen isimlerinden Cahit Zarifoğlu 7 Haziran 1987 yılında vefat etti. 

    Cahit Zarifoğlu eserleri: 

    İşaret Çocukları, 1967

    Yedi Güzel Adam

    Menziller

    Korku ve Yakarış

  • SEZAİ KARAKOÇ KİMDİR? 

    Sezai Karakoç 22 Ocak 1933 tarihinden Diyarbakır’da dünyaya geldi. Sezai Karakoç 1944 yılında Maraş Ortaokulu'nda parasız yatılı olarak okudu. İkinci yeni şiirinin önde gelen ismi Sezai Karakoç 1947-1950 yılları arasında Gaziantep Lisesi’sinde yatılı okuyor. Lise eğitimi boyunca Felsefe dersine ilgi duydu. Üniversite eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde başladı 1955'te fakültenin Maliye Bölümünden mezun oldu. İstanbul'da Diriliş Yayınları ve "Diriliş" dergisini kurdu. 1990 yılında "güller açan gül ağacı" amblemiyle Diriliş partisini kurdu. Sezai Karakoç Monna Rossa ve Ey Sevgili şiirleri ile bilinir.

     

  • ERDEM BEYAZIT KİMDİR? 

    Erdem Beyazıt 18 Aralık 1939’da Kahramanmaraş’ta dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Kahramanmaraş'ta tamamladı. İstanbul Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi’nde hukuk eğitimi aldı. Erdem Beyazıt, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde çalıştı. 30 Kasım 1987 seçimlerinde Anavatan Partisi'nden Kahramanmaraş milletvekili seçildi. Millî Eğitim ve Çevre komisyonlarında görev aldı. 1991'de siyaseti bırakıp İstanbul'a yerleşti. Yedi Güzel Adam şairlerinden olan Erdem Beyazıt 5 Temmuz 2008'de İstanbul'da hayatını kaybetti. 

  • RASİM ÖZDENÖREN KİMDİR? 

    Rasim Özdenören 20 Mayıs 1940 tarihinde Kahramanmaraş’ta dünyaya geldi. Türk öykü ve deneme yazarı Rasim Özdenören Alaaddin Özdenören’in ikiz kardeşidir. 

    İlk ve orta öğrenimini Kahramanmaraş, Malatya ve Tunceli gibi Güney ve Doğu illerinde bitirmiştir. Rasim Özdenören üniversite eğitimini İstanbul Üniversitesi hukuk Fakültesi’nde almıştır. Yedi Güzel Adam şairi Rasim Özdenören Devlet Planlama Teşkilatı’nda görev almıştır. Rasim Özdenören Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü’ne sahiptir. 

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