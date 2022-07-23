Türk edebiyatının unutulmaz oluşumlarından biri olan Yedi Güzel Adam, günün hakkında en çok arama yapılan konularından biri durumunda bulunuyor. İşte Cahit Zarifoğlu, Erdem Bayazıt, Rasim Özdenören, Nuri Pakdil, Mehmet Akif İnan, Alaeddin Özdenören ve Ali Kutlay'dan oluşan Yedi Güzel Adam hakkında bilgiler...