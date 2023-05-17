6'lı masa liderleri bugün buluşuyor

CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi genel başkanları, bugün CHP Genel Merkezi'nde bir araya geliyor.

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ev sahipliğinde saat 14.00'te yapılacak toplantıya, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu katılacak.

Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre CHP Genel Merkezi'nde yapılacak toplantıda Cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci turda nasıl bir strateji izleneceği kapsamlı bir şekilde değerlendirilecek. Atılacak adımların da bugün netleşmesi bekleniyor.

CHP Genel Merkezi'nde dün, Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, üçlü bir toplantı gerçekleştirmişti. Toplantıya CHP'li kurmaylar da katılmıştı. Gün içerisinde de genel merkezde çeşitli görüşmelerin gerçekleştiği ve bundan sonraki süreçte biraz daha milliyetçi bir profil çizilebileceği belirtilmişti.

Önceki gün yapılan MYK toplantısında bazı kurmayların Cumhur İttifakı'nın öne sürdüğü "Terör örgütü ile işbirliği yapıyor" tezinin toplumun önemli bir kesiminde kabul gördüğü tespiti yapıldı. Buradan da yola çıkarak bu tezi kabul gören kesimin kaygılarının giderilmesi için biraz daha milliyetçi muhafazakar bir çizgi çizilebileceği, güvenlik kaygısı olan vatandaşlarla bir araya gelerek o kaygıların giderilebileceği belirtildi.

Öte yandan miting sayısının da çok fazla olmayacağı ifade ediliyor. Daha çok sosyal medya ve televizyon yayınlarına ağırlık verilmesi bekleniyor.