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        Haberler Magazin 6 aylık hamile Songül Öden galaya damga vurdu! Şıklığı göz kamaştırdı!

        6 aylık hamile Songül Öden galaya damga vurdu! Şıklığı göz kamaştırdı!

        Gümüş, Umutsuz Ev Kadınları gibi dizilerdeki canlandırdığı karakterlerle hafızalara kazınan oyuncu Songül Öden, geçtiğimiz akşam FOX TV'de yayınlanacak Atatürk filminin galasına katıldı. 6 aylık hamile oyuncu güzelliğiyle büyüledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.10.2023 - 09:29 Güncelleme: 26.10.2023 - 09:29
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          2005 yılında Kıvanç Tatlıtuğ ile birlikte başrol olduğu Gümüş dizisinde gösterdiği performansla hafızalara kazınan oyuncu Songül Öden, Atatürk filminin galasına katıldı.

          • 29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
        • 2

          3 yıl önce iş insanı Arman Bıçakçı'yla nikah masasına oturan 44 yaşındaki başarılı oyuncu şimdilerde anne olmak için gün sayıyor. Kız bebek bekleyen Songül Öden, katıldığı galaya damga vurdu.

        • 3

          Bebeği için yeni bir eve taşınma kararı alan Songül Öden tercih ettiği beyaz elbisesiyle dikkatleri üzerine çekti. Karnının oldukça büyüdüğü görünen Öden, şıklıyla beğeni topladı.

        • 4

          Sosyal medya kullanıcılarından Songül Öden'in tarzına: "Hamilelik çok yakışmış", "Elbise tercihi çok doğru", "Beyazlar içerisinde prensesler gibi olmuş", gibi yorumlar geldi.

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          İşte Songül Öden'in gala tarzı...

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        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları

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