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Haberler Televizyon 6 Aralık TV Yayın akışı! KanalD, ATV, FOX, Show yayın akışı bugün

6 Aralık Pazartesi TV Yayın akışı! Star TV, TV8, ATV, FOX TV, Show TV, Kanal D yayın akışı bugün

TV yayın akışı 6 Aralık 2021 Pazartesi yani bugün için araştırılıyor. Bu akşam Üç Kuruş, Çok Güzel Hareketler 2, Kalp Yarası, Alparslan: Büyük Selçuklu ve Yasak Elma yeni bölümleriyle ekranlara gelecek. İşte, 6 Aralık Pazartesi Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı...

06.12.2021 - 16:01 | Güncelleme: ABONE OL
6 Aralık TV Yayın akışı! KanalD, ATV, FOX, Show yayın akışı bugün

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cumartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 6 Aralık Cuma Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:45 Turgay Başyayla İle Lezzet Yolculuğu
08:00 Bu Sabah
10:15 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
12:15 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:10 Senin Hayatın
18:45 Show Ana Haber
20:00 Üç Kuruş
00:15 Aziz
02:45 Üç Kuruş

KANAL D YAYIN AKIŞI

09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Asi
13:00 Gelinim Mutfakta
15:45 Ece Üner ile Susma
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:30 Bende Kal
01:30 Bende Kal

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
16:20 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Kalp Yarası
00:20 Destan

FOX TV YAYIN AKIŞI

08.00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
13.00 En Hamarat Benim
16.00 Fulya ile Umudun Olsun
19.00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20.00 Yasak Elma
23.45 Evlilik Hakkında Her Şey

TRT 1 YAYIN AKIŞI

08:45 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
10:00 Masumlar Apartmanı
13:00 Beni Böyle Sev
16:30 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu
00:15 Gönül Dağı
02:50 Gizemli Tarih "Derinkuyu"

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8'de Sağlık / Yeni Bölüm
08:30 Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa / Canlı
11:15 MasterChef Türkiye
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:00 Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa

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