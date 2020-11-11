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Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) yaklaşık 550.000 ton kırmızı ekmeklik buğday ithalatı ihalesinin ilk turunda teklifleri aldı. Ticaret kaynakları en düşük fiyatın navlun dahil ancak sigorta maliyetleri hariç (c&f) ton başına 272 dolar olduğunu tahmin ediyorlar.

Ticaret kaynaklarının verdiği bilgiye göre, söz konusu fiyat teklifi Samsun limanına sevk edilecek 30.000 ton buğday için verildi. Kaynaklar henüz bir alım yapılmadığını ve görüşmelerin devam ettiğini söyledi.

TMO nihai alım kararı öncesinde birkaç tur pazarlık yapıyor ve nihai fiyatlar genelde düşüyor.