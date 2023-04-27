Araçların trafikte denetlenmesini sağlayan ve hem araç sahibine hem de aracın kendisine sorumluluklar yükleyen araç plakaları; taşıtların tescil belgeleridir. Peki, Türkiye’de il kodu olarak kullanılan 55 hangi şehrin plakası? Samsun ilçelerinin plaka kodları neler? İşte, tüm detaylar…
55 Plaka Numarası Hangi İlin?
55 plaka kodu nereye ait sorusunun cevabı Samsun olacaktır. Osmanlı Devleti döneminde Canik Sancağı olarak isimlendirilen Samsun’un vilayet statüsünü kazanması, cumhuriyetin ilanının hemen ardından gerçekleşmiştir. Samsun ilinin 55 plaka koduna sahip olması ise 1962 senesinde gerçekleşmiştir. 1962 yılında alınan bir kararla, Türkiye’deki 67 ile plaka kodları verilmiş ve Samsun da 55 plaka kodunu almıştır.
Karadeniz Bölgesi’nin şehirlerinden olan Samsun’un yüzölçümü 9.352 kilometrekare, nüfusu ise 2022 verilerine göre 1 milyon 368 bin 488 olarak ölçülmüştür. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Türkiye’deki araç sayıları üzerine yayınladığı 2022 verisinde, Samsun’da trafiğe kayıt edilmiş motorlu kara taşıtlarının sayısı ise 418 bin 183 olarak belirlenmiştir. Kişilere ait hususi araçlar, iş makineleri, kamuya ait araçlar olmak üzere tüm 55 plakalı araçlar bu sayıya dahildir.
Samsun İlçelerinin Plaka Kodları
Tüm Türkiye’de olduğu gibi Samsun ilinde de plakalar üzerinde ilçeleri gösteren birtakım kodlar yer almaktadır. Plaka üzerindeki il kodundan hemen sonra gelen ve harflerden meydana gelen kısım, tüm Türkiye’de olduğu gibi Samsun’da da bir aracın hangi ilçeye kayıt edildiğini göstermektedir.
Samsun merkez ilçeleri, Bafra ilçesi, Tekkeköy ilçesi, Çarşamba ilçesi, Lâdik ilçesi, Ondokuzmayıs ilçesi, Alaçam ilçesi, Havza ilçesi, Salıpazarı ilçesi, Terme ilçesi ve Vezirköprü ilçesi plaka kodları ise şu şekildedir:
Merkez İlçeleri Plaka Kodları:
- 55 AC 001 - 55 AZ 999
- 55 C 0001 - 55 C 3500
- 55 D 0001 - 55 D 4000
- 55 DA 001 - 55 DZ 999
- 55 EA 001 - 55 ES 999
- 55 EV 001 - 55 EZ 999
- 55 FB 001 - 55 FB 999
- 55 GS 001 - 55 GS 999
- 55 K 0001 - 55 K 3500
- 55 LA 001 - 55 LZ 999
- 55 M 0001 - 55 M 4000
- 55 MA 001 - 55 MA 999
- 55 SA 001 - 55 SZ 999
- 55 T 0001 - 55 T 4000
- 55 TS 001 - 55 TS 999
Bafra İlçesi Plaka Kodları:
- 55 C 5001 - 55 C 6000
- 55 D 4501 - 55 D 5700
- 55 ET 001 - 55 EU 999
- 55 FH 001 - 55 FS 999
- 55 HA 001 - 55 HE 999
- 55 K 5001 - 55 K 6000
- 55 M 4501 - 55 M 5700
- 55 NA 001 - 55 NV 999
- 55 T 4501 - 55 T 5700
- 55 K 20001 - 55 K 25000
- 55 JA 001 - 55 JA 999
Tekkeköy İlçesi Plaka Kodları:
- 55 C 4001 - 55 C 4500
- 55 D 4001 - 55 D 4500
- 55 K 4001 - 55 K 4500
- 55 M 4001 - 55 M 4500
- 55 T 4001 - 55 T 4500
- 55 VA 001 - 55 VZ 999
Çarşamba İlçesi Plaka Kodları:
- 55 C 6001 - 55 C 7000
- 55 D 6101 - 55 D 7400
- 55 FA 001 - 55 FF 999
- 55 HF 001 - 55 HL 999
- 55 K 6001 - 55 K 7000
- 55 M 6101 - 55 M 7400
- 55 RA 001 - 55 RZ 999
- 55 T 6101 - 55 T 7400
Lâdik İlçesi Plaka Kodları:
- 55 C 4501 - 55 C 5000
- 55 D 8001 - 55 D 8250
- 55 K 4501 - 55 K 5000
- 55 M 8001 - 55 M 8250
- 55 T 8001 - 55 T 8250
- 55 ZA 001 - 55 ZZ 999
Ondokuzmayıs İlçesi Plaka Kodları:
- 55 C 3501 - 55 C 4000
- 55 D 5701 - 55 D 5900
- 55 K 3501 - 55 K 4000
- 55 M 5701 - 55 M 5900
- 55 T 5701 - 55 T 5900
- 55 YA 001 - 55 YZ 999
Alaçam İlçesi Plaka Kodları:
- 55 C 9001 - 55 C 9500
- 55 K 9001 - 55 K 9500
- 55 TA 001 - 55 TR 999
- 55 TT 001 - 55 TZ 999
Havza İlçesi Plaka Kodları:
- 55 H 0001 - 55 H 9999
- 55 HS 001 - 55 HZ 999
- 55 K 7751 - 55 K 8500
- 55 M 7401 - 55 M 8000
- 55 T 7401 - 55 T 8000
Salıpazarı İlçesi Plaka Kodları:
- 55 C 6601 - 55 C 6750
- 55 D 6851 - 55 C 7100
- 55 M 7251 - 55 M 7400
- 55 T 7251 - 55 T 7400
- 55 ZP 001 - 55 ZZ 999
Terme İlçesi Plaka Kodları:
- 55 K 7001 - 55 K 7750
- 55 KA 001 - 55 KH 999
- 55 M 8551 - 55 M 8724
- 55 T 8551 - 55 T 8628
Vezirköprü İlçesi Plaka Kodları:
- 55 C 8501 - 55 C 9000
- 55 FT 001 - 55 FZ 999
- 55 HN 001 - 55 HR 999
- 55 K 8501 - 55 K 9000
- 55 M 9001 - 55 M 9500
- 55 PA 001 - 55 PZ 999
- 55 T 9001 - 55 T 9500