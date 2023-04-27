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Araçların trafikte denetlenmesini sağlayan ve hem araç sahibine hem de aracın kendisine sorumluluklar yükleyen araç plakaları; taşıtların tescil belgeleridir. Peki, Türkiye’de il kodu olarak kullanılan 55 hangi şehrin plakası? Samsun ilçelerinin plaka kodları neler? İşte, tüm detaylar…

55 Plaka Numarası Hangi İlin?

55 plaka kodu nereye ait sorusunun cevabı Samsun olacaktır. Osmanlı Devleti döneminde Canik Sancağı olarak isimlendirilen Samsun’un vilayet statüsünü kazanması, cumhuriyetin ilanının hemen ardından gerçekleşmiştir. Samsun ilinin 55 plaka koduna sahip olması ise 1962 senesinde gerçekleşmiştir. 1962 yılında alınan bir kararla, Türkiye’deki 67 ile plaka kodları verilmiş ve Samsun da 55 plaka kodunu almıştır.

Karadeniz Bölgesi’nin şehirlerinden olan Samsun’un yüzölçümü 9.352 kilometrekare, nüfusu ise 2022 verilerine göre 1 milyon 368 bin 488 olarak ölçülmüştür. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Türkiye’deki araç sayıları üzerine yayınladığı 2022 verisinde, Samsun’da trafiğe kayıt edilmiş motorlu kara taşıtlarının sayısı ise 418 bin 183 olarak belirlenmiştir. Kişilere ait hususi araçlar, iş makineleri, kamuya ait araçlar olmak üzere tüm 55 plakalı araçlar bu sayıya dahildir.

Samsun İlçelerinin Plaka Kodları

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Samsun ilinde de plakalar üzerinde ilçeleri gösteren birtakım kodlar yer almaktadır. Plaka üzerindeki il kodundan hemen sonra gelen ve harflerden meydana gelen kısım, tüm Türkiye’de olduğu gibi Samsun’da da bir aracın hangi ilçeye kayıt edildiğini göstermektedir.

Samsun merkez ilçeleri, Bafra ilçesi, Tekkeköy ilçesi, Çarşamba ilçesi, Lâdik ilçesi, Ondokuzmayıs ilçesi, Alaçam ilçesi, Havza ilçesi, Salıpazarı ilçesi, Terme ilçesi ve Vezirköprü ilçesi plaka kodları ise şu şekildedir:

Merkez İlçeleri Plaka Kodları:

55 AC 001 - 55 AZ 999

55 C 0001 - 55 C 3500

55 D 0001 - 55 D 4000

55 DA 001 - 55 DZ 999

55 EA 001 - 55 ES 999

55 EV 001 - 55 EZ 999

55 FB 001 - 55 FB 999

55 GS 001 - 55 GS 999

55 K 0001 - 55 K 3500

55 LA 001 - 55 LZ 999

55 M 0001 - 55 M 4000

55 MA 001 - 55 MA 999

55 SA 001 - 55 SZ 999

55 T 0001 - 55 T 4000

55 TS 001 - 55 TS 999

Bafra İlçesi Plaka Kodları:

55 C 5001 - 55 C 6000

55 D 4501 - 55 D 5700

55 ET 001 - 55 EU 999

55 FH 001 - 55 FS 999

55 HA 001 - 55 HE 999

55 K 5001 - 55 K 6000

55 M 4501 - 55 M 5700

55 NA 001 - 55 NV 999

55 T 4501 - 55 T 5700

55 K 20001 - 55 K 25000

55 JA 001 - 55 JA 999

Tekkeköy İlçesi Plaka Kodları:

55 C 4001 - 55 C 4500

55 D 4001 - 55 D 4500

55 K 4001 - 55 K 4500

55 M 4001 - 55 M 4500

55 T 4001 - 55 T 4500

55 VA 001 - 55 VZ 999

Çarşamba İlçesi Plaka Kodları:

55 C 6001 - 55 C 7000

55 D 6101 - 55 D 7400

55 FA 001 - 55 FF 999

55 HF 001 - 55 HL 999

55 K 6001 - 55 K 7000

55 M 6101 - 55 M 7400

55 RA 001 - 55 RZ 999

55 T 6101 - 55 T 7400

Lâdik İlçesi Plaka Kodları:

55 C 4501 - 55 C 5000

55 D 8001 - 55 D 8250

55 K 4501 - 55 K 5000

55 M 8001 - 55 M 8250

55 T 8001 - 55 T 8250

55 ZA 001 - 55 ZZ 999

Ondokuzmayıs İlçesi Plaka Kodları:

55 C 3501 - 55 C 4000

55 D 5701 - 55 D 5900

55 K 3501 - 55 K 4000

55 M 5701 - 55 M 5900

55 T 5701 - 55 T 5900

55 YA 001 - 55 YZ 999

Alaçam İlçesi Plaka Kodları:

55 C 9001 - 55 C 9500

55 K 9001 - 55 K 9500

55 TA 001 - 55 TR 999

55 TT 001 - 55 TZ 999

Havza İlçesi Plaka Kodları:

55 H 0001 - 55 H 9999

55 HS 001 - 55 HZ 999

55 K 7751 - 55 K 8500

55 M 7401 - 55 M 8000

55 T 7401 - 55 T 8000

Salıpazarı İlçesi Plaka Kodları:

55 C 6601 - 55 C 6750

55 D 6851 - 55 C 7100

55 M 7251 - 55 M 7400

55 T 7251 - 55 T 7400

55 ZP 001 - 55 ZZ 999

Terme İlçesi Plaka Kodları:

55 K 7001 - 55 K 7750

55 KA 001 - 55 KH 999

55 M 8551 - 55 M 8724

55 T 8551 - 55 T 8628

Vezirköprü İlçesi Plaka Kodları:

55 C 8501 - 55 C 9000

55 FT 001 - 55 FZ 999

55 HN 001 - 55 HR 999

55 K 8501 - 55 K 9000

55 M 9001 - 55 M 9500

55 PA 001 - 55 PZ 999

55 T 9001 - 55 T 9500

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut