500T durakları ve isimleri: 500T hangi duraklardan geçer, güzergah hattı nereler?

Türkiye’nin en kalabalık şehirlerinin başında gelen İstanbul’da toplu taşıma araçlarının önemi oldukça büyük. Kalabalık bir nüfusa sahip olması nedeniyle otobüs sayısı ve çalışma saatleri de aynı orantıda çok fazla. Tuzla ve Zeytinburnu arasında sefer yapan 500T otobüslerinin toplamda 78 durağı bulunuyor. İstanbul’un en uzun süren güzergahına sahip olan 500T’de tek yön sefer süresi 186 dakikadır. Avrupa ve Anadolu güzergah hattında hizmet veren 500T’de 2 bilet tarifesi geçiyor. Her iki yakada da pek çok ilçeden geçiş sağlayan 500T neredeyse her zaman dolu oluyor. Peki, 500T durakları ve isimleri nedir? 500T hangi duraklardan geçer? 500T güzergah hattı nereler? İşte 500T durakları ve isimleri…

500T DURAKLARI VE İSİMLERİ NELER?

İstanbul gibi büyük ve kalabalık bir şehirde ulaşım sağlamak için birçok alternatif bulunurken en çok kullanılan toplu taşıma araçların başında otobüsler geliyor. Otobüslerin belirlediği güzergahlar herkes tarafından görülebiliyor. Böylelikle bireyler gideceği durağı tespit ederek hangi otobüse bineceğini öğrenebiliyor.