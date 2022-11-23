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500T durakları ve isimleri: 500T hangi duraklardan geçer, güzergah hattı nereler?

Türkiye genelinde en çok toplu taşıma araçlarının kullanıldığı İstanbul’da otobüs güzergahları büyük bir öneme sahip. Tuzla ve Zeytinburnu arasında sefer yapan 500T otobüsleri, İstanbul’un en uzun güzergahına sahip olma özelliğini taşıyor. Haliyle 500T geçiş güzergahları, durak isimleri ve hangi duraklardan geçtiği en çok aratılan konular arasında yer alıyor. Peki, 500T durakları ve isimleri nedir? 500T hangi duraklardan geçer? 500T güzergah hattı nereler?

Giriş: 23.11.2022 - 17:25 | Güncelleme: ABONE OL
500T DURAKLARI VE İSİMLERİ: 500T Hangi Duraklardan Geçer? 500T Güzergah Hattı Nereler?
500T durakları ve isimleri: 500T hangi duraklardan geçer, güzergah hattı nereler?
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Türkiye’nin en kalabalık şehirlerinin başında gelen İstanbul’da toplu taşıma araçlarının önemi oldukça büyük. Kalabalık bir nüfusa sahip olması nedeniyle otobüs sayısı ve çalışma saatleri de aynı orantıda çok fazla. Tuzla ve Zeytinburnu arasında sefer yapan 500T otobüslerinin toplamda 78 durağı bulunuyor. İstanbul’un en uzun süren güzergahına sahip olan 500T’de tek yön sefer süresi 186 dakikadır. Avrupa ve Anadolu güzergah hattında hizmet veren 500T’de 2 bilet tarifesi geçiyor. Her iki yakada da pek çok ilçeden geçiş sağlayan 500T neredeyse her zaman dolu oluyor. Peki, 500T durakları ve isimleri nedir? 500T hangi duraklardan geçer? 500T güzergah hattı nereler? İşte 500T durakları ve isimleri…

500T DURAKLARI VE İSİMLERİ NELER?

İstanbul gibi büyük ve kalabalık bir şehirde ulaşım sağlamak için birçok alternatif bulunurken en çok kullanılan toplu taşıma araçların başında otobüsler geliyor. Otobüslerin belirlediği güzergahlar herkes tarafından görülebiliyor. Böylelikle bireyler gideceği durağı tespit ederek hangi otobüse bineceğini öğrenebiliyor.

500T durakları arasında Şifa, Çiftlik caddesi, 23 Nisan Caddesi ve Karakaya durakları bulunuyor. Aynı zamanda Göksun Sokak, Sumru Sokak ve Başkaya Sokak durakları da yolcuların kullanabileceği duraklardır.

500T durak isimleri için aşağıdaki listeyi inceleyebilirsiniz;

500T TUZLA ŞİFA MAHALLESİ - TOPKAPI GÜZERGAHI

1 - Şifa Mahallesi / Çayırova

2 - Çiftlik Caddesi / Çayırova

3 - 23 Nisan Caddesi / Tuzla

4 - Karakaya / Tuzla

5 - Göksun Sokak / Tuzla

6 - Gönül Sokak / Tuzla

7 - Sumru Sokak / Tuzla

8 - Başkaya Sokak / Tuzla

9 - Selim Sokak / Tuzla

10 - Kiptaş 2. Etap /Tuzla

11 - Pınar Sokak / Tuzla

12 - Narin Sokak / Tuzla

13 - Karakol / Tuzla

14 - Gümüşpınar Camii / Tuzla

15 - Emiroğlu Caddesi / Tuzla

16 - Demir Sokak / Tuzla

17 - İnönü Caddesi/ Tuzla

18 - Buhar Sokak/ Tuzla

19 - Alper Sokak/ Tuzla

20 - Şifa Mahallesi / Tuzla

21 - Atatürk Caddesi / Tuzla

22 - Tuzla Köprü / Tuzla

23 - Fabrikalar / Tuzla

24 - Hürriyet Caddesi / Tuzla

25 - İçmeler İstasyon / Tuzla

26 - İçmeler Köprüsü / Tuzla

27 - Aydıntepe İstasyon / Tuzla

28 - Esenyalı Sapağı / Tuzla

29 - Yanyol Caddesi / Pendik

30 - Güzelyalı Köprüsü / Pendik

31 - Tersane Köprüsü-2 / Pendik

32 - Tersane Köprüsü-1 / Pendik

33 - Kaynarca / Pendik

34 - Pendik Köprüsü / Pendik

35 - Safaş / Kartal

36 - Vergi Dairesi / Kartal

37 - Keresteciler / Kartal

38 - Selçuk Eraydın A.İ.H.L. / Kartal

39 - Kartal Köprüsü / Kartal

40 - Bölge Trafik / Kartal

41 - Ağız ve Diş Sağ. Mrk. / Kartal

42 - Kartal Sanayi / Kartal

43 - Soğanlık Metro / Kartal

44 - İBB Ek Hizmet Binası / Kartal

45 - Anadolu Adalet Sarayı / Kartal

46 - Cevizli Köprüsü / Kartal

47 - Esenkent Metro / Maltepe

48 - Emek / Maltepe

49 - Esenyol / Maltepe

50 - Huzurevi / Maltepe

51 - Maltepe Köprüsü / Maltepe

52 - Nezahat Aslan Ekşioğlu İ. Ö. O / Maltepe

53 - Altayçeşme / Maltepe

54 - Mavi Evler / Maltepe

55 - Küçükyalı Metro / Maltepe

56 - Kadir Has Lisesi / Maltepe

57 - Altıntepe / Maltepe

58 - Bostancı Köprüsü / Ataşehir

59 - Fatih Sultan Mehmet Köprüsü / Ataşehir

60 - Kozyatağı Metro / Ataşehir

61 - Kavacık Köprüsü / Beykoz

62 - 4. Levent / Beşiktaş

63 - Sultan Selim Mahallesi / Beşiktaş

64 - Seyrantepe Yolu / Beşiktaş

65 - Türk Telekom Stadyumu / Sarıyer

66 - Nurtepe - Viyadük / Eyüpsultan

67 - Nişangah / Kağıthane

68 - Cemal Kamacı / Kağıthane

69 - Çıksalın / Beyoğlu

70 - Bademlik / Beyoğlu

71 - Halıcıoğlu 6 - Şehit Eren Bülbül / Beyoğlu

72 - Ayvansaray / Eyüpsultan

73 - Edirnekapı Tramvay / Eyüpsultan

74 - Edirnekapı Kaleboyu / Eyüpsultan

75 - Topkapı Alt Geçit / Fatih

76 - Topkapı Panaroma 1453 Müzesi / Zeytinburnu

77 - Cevizlibağ / Zeytinburnu

78 - Zeytinburnu Çırpıcı / Bakırköy

(Metrobüs durakları haritası için tıklayınız.)

500T GÜZERGAH HATTI

500T, İstanbul İETT otobüs hatlarından birisidir. En uzun otobüs hatlarından birisi olarak geçmektedir. Toplamda 78 duraktan geçen 500 T Zeytinburnu-Tuzla arası sefer yapmaktadır.

500T otobüsü Tuzla, Şifa mahallesinden kalkmaktadır.

500T HAT BİLGİSİ

Tek yön sefer süresi: 186.5 Dakika

Hat Tipi: 2. BOĞAZGEÇ

Tarife Bilgisi: 2 BİLETLİ

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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