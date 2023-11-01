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        Haberler Gündem İstanbul Marmaray Durakları İsimleri: Marmaray Durakları, Sefer Saatleri, Güzergahı, Ücreti ve İstasyonları

        Marmaray durakları isimleri: Marmaray durakları, sefer saatleri, güzergahı, ücreti ve istasyonları

        Marmaray veya B1 (Halkalı – Gebze & Ataköy – Pendik) Banliyö Treni, Türkiye'nin İstanbul ve Kocaeli illerinde hizmet veren banliyö treni sistemidir. Marmaray Projesi, dünyadaki en önemli projelerden biri olmakla beraber Gebze-Halkalı tren hattı arasındaki seferler 15 dakikada bir şekilde gerçekleşmektedir. Ataköy-Pendik arası sefer sıklığı ise 8 dakikada bir olacak şekilde gerçekleşmektedir. Marmaray durakları arasında 43 tane istasyon olmakla beraber; Yenikapı, Sirkeci, Üsküdar ve Ayrılık Çeşmesi istasyonları en çok kullanılanlarıdır. Marmaray sefer saatlerinde ilk trenin kalkış saati genellikle 06.00 civarıdır. Hafta içi ve hafta sonu ise son trenin kalkış saati istasyonlara göre değişiklik göstermektedir. Marmaray durakları, hareket saatleri, istasyon isimleri, ücretleri ve durak haritasının tüm detaylarını "Marmaray durakları, isimleri ve sefer saatleri" içeriğimizden bulabilirsiniz.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.11.2023 - 12:50 Güncelleme: 01.11.2023 - 12:50
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        • 1

          Türkiye'nin ve dünyanın en önemli projelerinden birisi olan Marmaray, İstanbul ve Kocaeli illerinde hizmet veren bir banliyö tren sistemidir. Marmaray durakları toplam 43 istasyondan oluşurken ilk durak Gebze, son durak ise Halkalı'dır. Gebze-Halkalı arası seferler 15 dakikada bir; Ataköy-Pendik arası seferler ise 8 dakikada bir olacak şekilde gerçekleşmektedir. Her gün 287 sefer gerçekleştiren Marmaray tren hattı, nüfusun kalabalık olduğu İstanbul'da yoğun olarak kullanılmaktadır. Sirkeci, Bakırköy, Kazlıçeşme, Yenikapı, Halkalı, Üsküdar, Göztepe, Ayrılık Çeşmesi, Maltepe, Pendik istasyonları en yoğun duraklar olarak öne çıkmaktadır. Peki, Marmaray durakları ve isimleri nelerdir? Marmaray seferleri saat kaçta başlıyor ve kaça kadar var? İşte, 2023 Marmaray durakları, durak isimleri, sefer saatleri ve Halkalı-Gebze istasyon isimleri...

        • 2

          Marmaray Durak Güzergahı

          Gebze-Ayrılık Çeşmesi ve Halkalı-Kazlıçeşme arasındaki hat sayısı 3, Ayrılık Çeşmesi-Kazlıçeşme arasındaki hat sayısı 2’dir. Güzergâh boyunca çeşitli bölgelerde barınma hatları tesis edilmiştir. Gebze, Pendik, Bostancı, Söğütlüçeşme, Bakırköy ve Halkalı istasyonlarında YHT ve anahat trenlerine hizmet verilmektedir. Ayrıca metro, metrobüs, şehirhatları vapurları ve tramvaylarla çeşitli istasyonlarda bağlantıları bulunmaktadır.

        • 3

          2023 Marmaray Durakları Haritası

          Gebze Halkalı Marmaray hangi duraklardan geçiyor? Gebze’den başlayarak sırasıyla İstanbul Anadolu yakası ve Avrupa yakasında Halkalı Garı’na kadar genelde sahile ve ilçe merkezlerine yakın tren istasyonlardan geçer.

          Aşağıda yer alan interaktif Marmaray durakları haritası ile Marmaray istasyonları hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

          Harita

          (Detaylı Marmaray durakları haritası için tıklayınız.)

        • 4

          Marmaray Durakları Nedir?

          Halkalı veya Gebze’den başlayan Hat İstanbul’da Küçükçekmece, Bakırköy, Zeytinburnu, Fatih, Üsküdar, Kadıköy, Maltepe, Kartal, Pendik, Tuzla ilçelerini, Kocaeli’nde Gebze ve Darıca’yı İstanbul’a bağlamaktadır. Bu hat 43 duraktan oluşmaktadır.

          İstanbul'da Avrupa yakası ile Anadolu yakasını birbirine bağlayan en hızlı ve konforlu ulaşım aracı olan marmaray durakları haritasını aşağıdan görebilirsiniz.

          (Görselin büyük hali için tıklayınız.)

        • 5

          Marmaray Sefer Saatleri Nasıl?

          Banliyö Trenleri, Gebze – Halkalı son durakları arasında 15 dakika, Hatta Pendik – Ataköy ara durakları arasında 8 dakika aralıklarla sefer yapar. Saat 21:00’den sonra Pendik hareketli trenlerin son durağı Zeytinburnu’dur.

          Her hafta cumayı cumartesiye ve cumartesiyi pazara bağlayan gecelerde Halkalı – Gebze – Halkalı arasında 22:50’den sonraki trenler 30 dakika aralıklarla işletilmektedir.

        • 6

          Marmaray Halkalı-Gebze Durakları ve İstasyon İsimleri (Tüm Hat)

          • Halkalı İstasyonu
          • Mustafa Kemal İstasyonu
          • Küçükçekmece İstasyonu
          • Florya İstasyonu
          • Florya Akvaryum İstasyonu
          • Yeşilköy İstasyonu
          • Yeşilyurt İstasyonu
          • Ataköy İstasyonu
          • Bakırköy İstasyonu
          • Yenimahalle İstasyonu
          • Zeytinburnu İstasyonu
          • Kazlıçeşme İstasyonu
          • Yenikapı İstasyonu
          • Sirkeci İstasyonu
          • Üsküdar İstasyonu
          • Ayrılık Çeşmesi İstasyonu
          • Söğütlüçeşme İstasyonu
          • Feneryolu İstasyonu
          • Göztepe İstasyonu
          • Erenköy İstasyonu
          • Suadiye İstasyonu
          • Bostancı İstasyonu
          • Küçükyalı İstasyonu
          • İdealtepe İstasyonu
          • Süreyya Plajı İstasyonu
          • Maltepe İstasyonu
          • Cevizli İstasyonu
          • Atalar İstasyonu
          • Başak İstasyonu
          • Kartal İstasyonu
          • Yunus İstasyonu
          • Pendik İstasyonu
          • Kaynarca İstasyonu
          • Tersane İstasyonu
          • Güzelyalı İstasyonu
          • Aydıntepe İstasyonu
          • İçmeler İstasyonu
          • Tuzla İstasyonu
          • Çayırova İstasyonu
          • Fatih İstasyonu
          • Osmangazi İstasyonu
          • Darıca İstasyonu
          • Gebze İstasyonu
        • 7

          Marmaray Zeytinburnu Pendik Arası Durakları ve İstasyon İsimleri

          • Zeytinburnu İstasyonu
          • Kazlıçeşme İstasyonu
          • Yenikapı İstasyonu
          • Sirkeci İstasyonu
          • Üsküdar İstasyonu
          • Ayrılıkçeşmesi İstasyonu
          • Söğütlüçeşme İstasyonu
          • Feneryolu İstasyonu
          • Göztepe İstasyonu
          • Erenköy İstasyonu
          • Suadiye İstasyonu
          • Bostancı İstasyonu
          • Küçükyalı İstasyonu
          • İdealtepe İstasyonu
          • Süreyya Plajı İstasyonu
          • Maltepe İstasyonu
          • Cevizli İstasyonu
          • Atalar İstasyonu
          • Başak İstasyonu
          • Kartal İstasyonu
          • Yunus İstasyonu
          • Pendik İstasyonu
        • 8

          Marmaray Ataköy-Pendik Arası Durakları ve İstasyon İsimleri

          • Ataköy İstasyonu
          • Bakırköy İstasyonu
          • Yenimahalle İstasyonu
          • Zeytinburnu İstasyonu
          • Kazlıçeşme İstasyonu
          • Yenikapı İstasyonu
          • Sirkeci İstasyonu
          • Üsküdar İstasyonu
          • Ayrılık Çeşmesi İstasyonu
          • Söğütlüçeşme İstasyonu
          • Feneryolu İstasyonu
          • Göztepe İstasyonu
          • Erenköy İstasyonu
          • Suadiye İstasyonu
          • Bostancı İstasyonu
          • Küçükyalı İstasyonu
          • İdealtepe İstasyonu
          • Süreyya Plajı İstasyonu
          • Maltepe İstasyonu
          • Cevizli İstasyonu
          • Atalar İstasyonu
          • Başak İstasyonu
          • Kartal İstasyonu
          • Yunus İstasyonu
          • Pendik İstasyonu
        • 9

          Marmaray Duraklar Arası Mesafe Kaç Dakika?

          Gebze Halkalı hattında İstasyonlar arası süre durak uzaklıklarına göre değişmektedir. Trenler Duraklarda 30 saniye ile 1 dakika arasında bekleme yapabilmektedir.

          Söğütlüçeşme durağından Gebze yönüne ilk tren saat 06.00’da hareket etmektedir.

          Gebze-Halkalı: 108 dakika

          Ataköy-Pendik: 63 dakika

          Söğütlüçeşme-Yenikapı: 14 dakika

          Üsküdar-Sirkeci: 4 dakika

          Ayrılıkçeşmesi-Kazlıçeşme: 15 dakika

          Bostancı-Bakırköy: 37 dakika

          Marmaray İlk ve Son Tren Saatleri Kaç?

          Gebze – Halkalı: (İlk tren 06.05)

          Gebze – Halkalı: (Son tren 22.50)

          Halkalı – Gebze: (İlk tren 05.58)

          Halkalı – Gebze: (Son tren 22.58)

          Ataköy – Pendik: (İlk tren 06.09)

          Ataköy – Pendik: (Son tren 21.54)

          Pendik – Ataköy: (İlk tren 06.09)

          Pendik – Ataköy: (Son tren 20.39)

        • 10

          2023 Marmaray Ücretleri

          Marmaray 2023 tam bilet tarifesi en az taşımada 15,00 TL, tam parkur taşımada 33,20 TL olarak belirlendi. Bu oran öğrencilerde farklılık gösteriyor. Öğrenciler en kısa mesafede 7,32 en uzun mesafe için 15,00 TL ödüyor.

          Marmaray En Az Taşıma Ücreti

          Tam Ücret: 15,00 TL

          Öğrenci: 7,32 TL

          Marmaray Tam Yol Taşıma Ücreti

          Tam Ücret: 33,20 TL

          Öğrenci: 15,00 TL

          Marmaray'da İstasyon Sayısına Göre Ücret Tarifesi

          1 - 7 İstasyon : Tam Ücret: 15,00 TL, Öğrenci: 7,32 TL

          8 - 14 İstasyon: Tam Ücret: 19,29 TL, Öğrenci: 9,02 TL

          15 - 21 İstasyon: Tam Ücret: 22,26 TL, Öğrenci: 10,74 TL

          22 - 28 İstasyon: Tam Ücret: 25,68 TL, Öğrenci: 12,21 TL

          29 - 35 İstasyon: Tam Ücret: 29,99 TL, Öğrenci: 14,36 TL

          36 - 43 İstasyon: Tam Ücret: 33,20 TL, Öğrenci: 15,00 TL

        • 11

          Marmaray Aktarma Durakları

          Marmaray aktarma durakları toplu taşıma araçları arasında aktarma yapmak isteyen vatandaşlarca merak ediliyor. 43 durak arasında sefer yapan Marmaray pek çok noktadan otobüs, metro, metrobüs, tramvay, YHT ve deniz ulaşım araçlarına aktarma yapma imkanı sağlıyor. İşte bu duraklar;

          Marmaray metro aktarma yapmak için hem Avrupa Yakası'nda hem de Anadolu Yakası'ndaki durakları kullanabilirsiniz;

          • Ataköy Marmaray durağından M9 İkitelli-Ataköy metro hattına,
          • Ayrılık Çeşmesi Marmaray durağından M4 Kadıköy-Tuzla metro hattına,
          • Bakırköy Marmaray durağından M3 Bakırköy-Başakşehir metro hattına,
          • Bostancı Marmaray durağından M8 Bostancı-Dudullu metro hattına,
          • Göztepe Marmaray durağından M12 Göztepe-Ümraniye metro hattına,
          • Halkalı Marmaray durağından M1B Yenikapı-Halkalı metro hattına,
          • İçmeler Marmaray durağından M4 Kadıköy-Tuzla metro hattına,
          • Pendik Marmaray durağından M10 Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattına,
          • Sirkeci Marmaray durağından T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattı ve İDO'ya,
          • Üsküdar Marmaray durağından M5 Üsküdar-Çekmeköy metro hattına,
          • Yenikapı Marmaray durağından M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı'na,
          • Yenikapı Marmaray durağından M1B Yenikapı-Kirazlı ve M2 Yenikapı-Hacıosman metrolarına aktarma yapılabilir.
        • 12

          Marmaray'dan Metrobüse Aktarma Durakları

          • Söğütlüçeşme Metrobüs durağından, Söğütlüçeşme Marmaray durağına,
          • Cevizlibağ Metrobüs durağından (MR11 otobüsleri ile) Kazlıçeşme Marmaray İstasyonu'na,
          • Zeytinburnu Metrobüs durağından (MR20 otobüsleri ile) Kazlıçeşme Marmaray İstasyonu'na,
          • Şirinevler Metrobüs durağından (MR20 otobüsleri ile) Ataköy ya da Kazlıçeşme Marmaray İstasyonu'na,
          • Yenibosna Metrobüs durağından (MR20 otobüsleri ile) Ataköy ya da Kazlıçeşme Marmaray İstasyonu'na,
          • Beşyol Metrobüs durağından (Florya dolmuşları ile) Florya Marmaray İstasyonu'na aktarma yapılabilir.

          Marmaray ile YHT Aktarma Durakları

          • Gebze Marmaray durağından,
          • Pendik Marmaray durağından,
          • Bostancı Marmaray durağından,
          • Söğütlüçeşme Marmaray durağından,
          • Bakırköy Marmaray durağından,
          • Halkalı Marmaray durağından YHT ve hızlı tren aktarması yapılabilir.
        • 13

          Marmaray'dan Tramvaya Aktarma Durakları

          • Sirkeci Marmaray durağından T1 Kabataş Bağcılar Tramvay Hattına,
          • Yenikapı Marmaray durağından T1 Kabataş Bağcılar Tramvay Hattına aktarma yapılabilir.
        • 14

          Marmaray'dan İdo'ya Aktarma Durakları

          • Sirkeci Marmaray durağından Sirkeci İdo ile Marmaray durağı arasında 100 m yürüyerek geçiş yapabilirsiniz.
          • Yenikapı Marmaray durağından MR5 Yenikapı Sahil-Yenikapı Marmaray hattı ile İdo'ya geçiş yapabilirsiniz.
        Haberi Hazırlayan: Kubilay Kos
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