Marmaray durakları isimleri: Marmaray durakları, sefer saatleri, güzergahı, ücreti ve istasyonları
Marmaray veya B1 (Halkalı – Gebze & Ataköy – Pendik) Banliyö Treni, Türkiye'nin İstanbul ve Kocaeli illerinde hizmet veren banliyö treni sistemidir. Marmaray Projesi, dünyadaki en önemli projelerden biri olmakla beraber Gebze-Halkalı tren hattı arasındaki seferler 15 dakikada bir şekilde gerçekleşmektedir. Ataköy-Pendik arası sefer sıklığı ise 8 dakikada bir olacak şekilde gerçekleşmektedir. Marmaray durakları arasında 43 tane istasyon olmakla beraber; Yenikapı, Sirkeci, Üsküdar ve Ayrılık Çeşmesi istasyonları en çok kullanılanlarıdır. Marmaray sefer saatlerinde ilk trenin kalkış saati genellikle 06.00 civarıdır. Hafta içi ve hafta sonu ise son trenin kalkış saati istasyonlara göre değişiklik göstermektedir. Marmaray durakları, hareket saatleri, istasyon isimleri, ücretleri ve durak haritasının tüm detaylarını "Marmaray durakları, isimleri ve sefer saatleri" içeriğimizden bulabilirsiniz.
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Türkiye'nin ve dünyanın en önemli projelerinden birisi olan Marmaray, İstanbul ve Kocaeli illerinde hizmet veren bir banliyö tren sistemidir. Marmaray durakları toplam 43 istasyondan oluşurken ilk durak Gebze, son durak ise Halkalı'dır. Gebze-Halkalı arası seferler 15 dakikada bir; Ataköy-Pendik arası seferler ise 8 dakikada bir olacak şekilde gerçekleşmektedir. Her gün 287 sefer gerçekleştiren Marmaray tren hattı, nüfusun kalabalık olduğu İstanbul'da yoğun olarak kullanılmaktadır. Sirkeci, Bakırköy, Kazlıçeşme, Yenikapı, Halkalı, Üsküdar, Göztepe, Ayrılık Çeşmesi, Maltepe, Pendik istasyonları en yoğun duraklar olarak öne çıkmaktadır. Peki, Marmaray durakları ve isimleri nelerdir? Marmaray seferleri saat kaçta başlıyor ve kaça kadar var? İşte, 2023 Marmaray durakları, durak isimleri, sefer saatleri ve Halkalı-Gebze istasyon isimleri...
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Marmaray Durak Güzergahı
Gebze-Ayrılık Çeşmesi ve Halkalı-Kazlıçeşme arasındaki hat sayısı 3, Ayrılık Çeşmesi-Kazlıçeşme arasındaki hat sayısı 2’dir. Güzergâh boyunca çeşitli bölgelerde barınma hatları tesis edilmiştir. Gebze, Pendik, Bostancı, Söğütlüçeşme, Bakırköy ve Halkalı istasyonlarında YHT ve anahat trenlerine hizmet verilmektedir. Ayrıca metro, metrobüs, şehirhatları vapurları ve tramvaylarla çeşitli istasyonlarda bağlantıları bulunmaktadır.
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2023 Marmaray Durakları Haritası
Gebze Halkalı Marmaray hangi duraklardan geçiyor? Gebze’den başlayarak sırasıyla İstanbul Anadolu yakası ve Avrupa yakasında Halkalı Garı’na kadar genelde sahile ve ilçe merkezlerine yakın tren istasyonlardan geçer.
Aşağıda yer alan interaktif Marmaray durakları haritası ile Marmaray istasyonları hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
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Marmaray Durakları Nedir?
Halkalı veya Gebze’den başlayan Hat İstanbul’da Küçükçekmece, Bakırköy, Zeytinburnu, Fatih, Üsküdar, Kadıköy, Maltepe, Kartal, Pendik, Tuzla ilçelerini, Kocaeli’nde Gebze ve Darıca’yı İstanbul’a bağlamaktadır. Bu hat 43 duraktan oluşmaktadır.
İstanbul'da Avrupa yakası ile Anadolu yakasını birbirine bağlayan en hızlı ve konforlu ulaşım aracı olan marmaray durakları haritasını aşağıdan görebilirsiniz.
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Marmaray Sefer Saatleri Nasıl?
Banliyö Trenleri, Gebze – Halkalı son durakları arasında 15 dakika, Hatta Pendik – Ataköy ara durakları arasında 8 dakika aralıklarla sefer yapar. Saat 21:00’den sonra Pendik hareketli trenlerin son durağı Zeytinburnu’dur.
Her hafta cumayı cumartesiye ve cumartesiyi pazara bağlayan gecelerde Halkalı – Gebze – Halkalı arasında 22:50’den sonraki trenler 30 dakika aralıklarla işletilmektedir.
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Marmaray Halkalı-Gebze Durakları ve İstasyon İsimleri (Tüm Hat)
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Marmaray Zeytinburnu Pendik Arası Durakları ve İstasyon İsimleri
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Marmaray Ataköy-Pendik Arası Durakları ve İstasyon İsimleri
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Marmaray Duraklar Arası Mesafe Kaç Dakika?
Gebze Halkalı hattında İstasyonlar arası süre durak uzaklıklarına göre değişmektedir. Trenler Duraklarda 30 saniye ile 1 dakika arasında bekleme yapabilmektedir.
Söğütlüçeşme durağından Gebze yönüne ilk tren saat 06.00’da hareket etmektedir.
Gebze-Halkalı: 108 dakika
Ataköy-Pendik: 63 dakika
Söğütlüçeşme-Yenikapı: 14 dakika
Üsküdar-Sirkeci: 4 dakika
Ayrılıkçeşmesi-Kazlıçeşme: 15 dakika
Bostancı-Bakırköy: 37 dakika
Marmaray İlk ve Son Tren Saatleri Kaç?
Gebze – Halkalı: (İlk tren 06.05)
Gebze – Halkalı: (Son tren 22.50)
Halkalı – Gebze: (İlk tren 05.58)
Halkalı – Gebze: (Son tren 22.58)
Ataköy – Pendik: (İlk tren 06.09)
Ataköy – Pendik: (Son tren 21.54)
Pendik – Ataköy: (İlk tren 06.09)
Pendik – Ataköy: (Son tren 20.39)
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2023 Marmaray Ücretleri
Marmaray 2023 tam bilet tarifesi en az taşımada 15,00 TL, tam parkur taşımada 33,20 TL olarak belirlendi. Bu oran öğrencilerde farklılık gösteriyor. Öğrenciler en kısa mesafede 7,32 en uzun mesafe için 15,00 TL ödüyor.
Marmaray En Az Taşıma Ücreti
Tam Ücret: 15,00 TL
Öğrenci: 7,32 TL
Marmaray Tam Yol Taşıma Ücreti
Tam Ücret: 33,20 TL
Öğrenci: 15,00 TL
Marmaray'da İstasyon Sayısına Göre Ücret Tarifesi
1 - 7 İstasyon : Tam Ücret: 15,00 TL, Öğrenci: 7,32 TL
8 - 14 İstasyon: Tam Ücret: 19,29 TL, Öğrenci: 9,02 TL
15 - 21 İstasyon: Tam Ücret: 22,26 TL, Öğrenci: 10,74 TL
22 - 28 İstasyon: Tam Ücret: 25,68 TL, Öğrenci: 12,21 TL
29 - 35 İstasyon: Tam Ücret: 29,99 TL, Öğrenci: 14,36 TL
36 - 43 İstasyon: Tam Ücret: 33,20 TL, Öğrenci: 15,00 TL
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Marmaray Aktarma Durakları
Marmaray aktarma durakları toplu taşıma araçları arasında aktarma yapmak isteyen vatandaşlarca merak ediliyor. 43 durak arasında sefer yapan Marmaray pek çok noktadan otobüs, metro, metrobüs, tramvay, YHT ve deniz ulaşım araçlarına aktarma yapma imkanı sağlıyor. İşte bu duraklar;
Marmaray metro aktarma yapmak için hem Avrupa Yakası'nda hem de Anadolu Yakası'ndaki durakları kullanabilirsiniz;
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Marmaray'dan Metrobüse Aktarma Durakları
Marmaray ile YHT Aktarma Durakları
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Marmaray'dan Tramvaya Aktarma Durakları
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Marmaray'dan İdo'ya Aktarma Durakları