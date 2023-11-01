Marmaray Aktarma Durakları

Marmaray aktarma durakları toplu taşıma araçları arasında aktarma yapmak isteyen vatandaşlarca merak ediliyor. 43 durak arasında sefer yapan Marmaray pek çok noktadan otobüs, metro, metrobüs, tramvay, YHT ve deniz ulaşım araçlarına aktarma yapma imkanı sağlıyor. İşte bu duraklar;

Marmaray metro aktarma yapmak için hem Avrupa Yakası'nda hem de Anadolu Yakası'ndaki durakları kullanabilirsiniz;