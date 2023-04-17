METROBÜS DURAKLARI AKTARMA İSTASYONLARI
Metrobüsten İstanbul metrosu'na, Marmaray'a ve tramvaya aktarma yapma imkânı bulunmaktadır. Söğütlüçeşme ve Küçükçekmece istasyonlarından Marmaray'a; Uzunçayır, Altunizade, Zincirlikuyu, Mecidiyeköy, Çağlayan, Merter, Zeytinburnu, İncirli, Bahçelievler, Şirinevler, Yenibosna istasyonlarından İstanbul metrosu'na; Ayvansaray-Eyüp Sultan, Edirnekapı, Topkapı, Cevizlibağ, Zeytinburnu istasyonlarından İstanbul tramvayı'na aktarma imkânı vardır.
Detaylı olarak metrobüs aktarma durakları (istasyonları) şu şekildedir;
Metrobüs - M1 Metro Aktarma Durakları
Metrobüsten M1 Metro Hattı'na geçiş (aktarma) yapmak için şu durakları kullanabilirsiniz;
- Merter Metrobüs Durağı
- Zeytinburnu Metrobüs Durağı
- İncirli Metrobüs Durağı
- Bahçelievler Metrobüs Durağı
- Şirinevler Metrobüs Durağı
- Yenibosna Metrobüs Durağı
Metrobüs - M2 Metro Aktarma Durakları
Metrobüsten M2 Metro Hattı'na geçiş (aktarma) yapmak için şu durakları kullanabilirsiniz;
- Mecidiyeköy Metrobüs Durağı
- Zincirlikuyu Metrobüs Durağı - Gayrettepe Metro Durağı
Metrobüs - M4 Metro Aktarma Durakları
Metrobüsten M4 metro Hattı'na geçiş (aktarma) yapmak için şu durakları kullanabilirsiniz;
- Uzunçayır Metrobüs Durağı - Ünalan Metro Durağı
Metrobüs - M5 Metro Aktarma Durakları
Metrobüsten M5 Metro Hattı'na geçiş (aktarma) yapmak için şu durakları kullanabilirsiniz;
- Altunizade Metrobüs Durağı
Metrobüs - M7 Metro Aktarma Durakları
Metrobüsten M7 Metro Hattı'na geçiş (aktarma) yapmak için şu durakları kullanabilirsiniz;
- Mecidiyeköy Metrobüs Durağı
Metrobüs - T1 Tramvay Aktarma Durakları
Metrobüsten T1 Tramvay Hattı’na geçiş (aktarma) yapmak için şu durakları kullanabilirsiniz;
- Zeytinburnu Metrobüs Durağı
- Cevizlibağ Metrobüs Durağı
- Topkapı Metrobüs Durağı
Metrobüs - T4 Tramvay Aktarma Durakları
Metrobüsten T4 Tramvay Hattı'na geçiş (aktarma) yapmak için şu durakları kullanabilirsiniz;
- Edirnekapı Metrobüs Durağı
- Topkapı Metrobüs Durağı
Metrobüs - T5 Tramvay Aktarma Durakları
Metrobüsten T5 Tramvay Hattı'na geçiş (aktarma) yapmak için şu durakları kullanabilirsiniz;
- Ayvansaray Metrobüs Durağı (İki durak arası yaklaşık 650-700 mt)
- Ayvansaray Metrobüs Durağı (İki durak arası yaklaşık 700-750 mt)
Metrobüs - Marmaray (YHT) Aktarma Durakları
Metrobüsten Marmaray'a geçiş (aktarma) yapmak için şu durakları kullanabilirsiniz;
- Söğütlüçeşme Metrobüs Durağı
- Cevizlibağ Metrobüs Durağı (MR11 otobüsleri ile)
- Zeytinburnu Metrobüs Durağı (MR20 otobüsleri ile)
- Şirinevler Metrobüs Durağı (MR20 otobüsleri ile)
- Yenibosna Metrobüs Durağı (MR20 otobüsleri ile)
- Beşyol Metrobüs Durağı (Florya dolmuşları ile)