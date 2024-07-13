500 metrelik uçurumdan böyle yuvarlandı! O anlar kamerada!

Karaman'da kaza, dün saat 16.30 sıralarında, Ermenek ilçesinde Yumru Tepesi yolunda meydana geldi. Hızlı girdiği virajda Alperen Hisar (20) yönetimindeki otomobil, yaklaşık 500 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Kaza, çevredekiler tarafından cep telefonuyla kayda alındı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, arazinin dik ve ormanlık olması nedeniyle yaklaşık 40 dakika taşınıp ambulansa ulaştırıldı, ardından da Ermenek Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

ARAÇTA BAŞKA KİMSE BULUNMUYORMUŞ

Kazanın ardından araçta üçüncü kişinin olduğu sanılıp arama çalışması başlatıldı. Dronla yapılan çalışmalarda üçüncü kişinin izine rastlanılmadı. Yapılan araştırmada, araçta başka kimsenin olmadığı anlaşıldı.

Sürücü Alperen Hisar ve arkadaşı Selime Balcı'nın, Mersin'in Silifke ilçesinde oturduğu ve gezmek için Ermenek'e geldikleri öğrenildi.