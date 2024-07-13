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        Haberler Gündem 3. Sayfa 500 metrelik uçurumdan böyle yuvarlandı! O anlar kamerada | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        500 metrelik uçurumdan böyle yuvarlandı! O anlar kamerada!

        Karaman'da, dün sürücüsünün virajı alamayıp kontrolünden çıkan otomobilin, 500 metrelik uçuruma yuvarlandığı kazada yaralanan 26 yaşındaki Selime Balcı, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Sürücü 20 yaşındaki Alperen Hisar'ın hayati tehlikesi sürerken, bölgedeki arama çalışmasıyla araçta başka kimsenin olmadığı belirlendi. Olay anı kameraya da yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.07.2024 - 15:15 Güncelleme: 13.07.2024 - 16:52
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        500 metrelik uçurumdan böyle yuvarlandı! O anlar kamerada!
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        Karaman'da kaza, dün saat 16.30 sıralarında, Ermenek ilçesinde Yumru Tepesi yolunda meydana geldi. Hızlı girdiği virajda Alperen Hisar (20) yönetimindeki otomobil, yaklaşık 500 metrelik uçuruma yuvarlandı.

        VATANDAŞ CEP TELEFONUYLA KAYDA ALDI

        Kaza, çevredekiler tarafından cep telefonuyla kayda alındı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        100 METRE AŞAĞIDA YARALI BULUNDULAR

        Ekipler, araçtan fırlayan yaralı sürücü Alperen Hisar ve yanındaki Selime Balcı'yı (26), aracın uçuruma yuvarlandığı ilk noktadan yaklaşık 100 metre ileride buldu.

        HASTANEYE KALDIRILDILAR

        Yaralılar, arazinin dik ve ormanlık olması nedeniyle yaklaşık 40 dakika taşınıp ambulansa ulaştırıldı, ardından da Ermenek Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

        BİR KİŞİ ÖLDÜ DİĞERİNİN DURUMU AĞIR

        Selime Balcı, sevk edildiği Konya Şehir Hastanesi'nde doktorların müdahalesine karşın yaşamını yitirdi. Tedaviye alınan sürücüsü Hisar'ın hayatı tehlikesi sürüyor.

        ARAÇTA BAŞKA KİMSE BULUNMUYORMUŞ

        Kazanın ardından araçta üçüncü kişinin olduğu sanılıp arama çalışması başlatıldı. Dronla yapılan çalışmalarda üçüncü kişinin izine rastlanılmadı. Yapılan araştırmada, araçta başka kimsenin olmadığı anlaşıldı.

        Sürücü Alperen Hisar ve arkadaşı Selime Balcı'nın, Mersin'in Silifke ilçesinde oturduğu ve gezmek için Ermenek'e geldikleri öğrenildi.

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        #Karaman
        #Son dakika haberler
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