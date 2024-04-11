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        Haberler Gündem 3. Sayfa 5 yaşındaki Berkcan, debisi artan dereye düştü!

        Kahreden ölüm! 5 yaşındaki Berkcan, debisi artan dereye düştü

        Van'ın Gürpınar ilçesinde yürekleri yakan bir olay yaşandı. İlçede şiddetli yağışların etkisiyle debisi artan derenin kenarında oynayan 5 yaşındaki Berkcan Karakoç suya düşerek boğuldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.04.2024 - 12:28 Güncelleme: 11.04.2024 - 12:28
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        Debisi artan derede kahreden ölüm!
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        Van'ın Gürpınar ilçesinde dereye düşen Berkcan Karakoç (5), boğuldu.

        DHA'nın haberine göre olay, Gürpınar ilçesi Bozyiğit Mahallesi'nde meydana geldi.

        DENGESİNİ KAYBEDİP SUYA DÜŞTÜ

        Dün öğleden sonra 2'si kardeş 3 çocuk mahalle içinde bulunan ve son yağışlarla debisi artan derenin kenarında oynarken, Berkcan Karakoç bir anda dengesini kaybedip suya düştü.

        Suya kapılan Berkcan'ın cansız bedeni ise mahalleli tarafından 3 kilometre uzaklıkta bulundu. Mahalle halkının sudan çıkardığı Karakoç'un cenazesi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi’nde yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

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        #Berkcan Karakoç
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