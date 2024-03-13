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        Haberler Gündem Politika Sırrı Süreyya Önder ve 4 vekile ait dokunulmazlık dosyaları Meclis'te - Son dakika haberler

        TBMM'ye 5 milletvekiline ait yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

        Meclis Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in de aralarında bulunduğu 5 vekile ait dokunulmazlık dosyaları TBMM Başkanlığı'na sunuldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2024 - 12:35 Güncelleme: 13.03.2024 - 12:39
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        5 vekile ait dokunulmazlık dosyaları Meclis'te
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        TBMM'ye 5 milletvekiline ait yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

        AA'da yer alan habere göre Meclis Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in de aralarında bulunduğu 5 milletvekiline ait dokunulmazlığın kaldırılmasına ilişkin fezlekeler, TBMM Başkanlığına sunuldu.

        Önder'in yanı sıra fezlekeleri Karma Komisyona sevk edilen milletvekilleri şöyle:

        "TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, DEM Parti Mardin Milletvekili Salihe Aydeniz, DEM Parti Bitlis Milletvekili Hüseyin Olan."

        Gelen fezlekeler arasında DEM Parti Bitlis Milletvekili Olan'ın 3 dosyası bulunuyor.

        Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Meclis Başkanlığınca Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.

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