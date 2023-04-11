Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Yaşam Astroloji 5 Şubat Hangi Burç? 5 Şubat Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?

5 Şubat hangi burç? 5 Şubat burcu yükseleni, yorumu ve özellikleri nedir?

Yeni bir ortama girdiğimizde adımızın hemen ardından burç sorusuyla karşı karşıya kalabiliriz. Çünkü bazı burçların birbiriyle anlaştığına bazı burçların ise birbirleriyle geçinemediğine inanırız. Bu sebeple de tanıştığımız kişinin burç özelliklerini analiz etmek için bu soruyu sorarız.

Giriş: 11.04.2023 - 01:22 | Güncelleme: ABONE OL
5 Şubat Hangi Burç? 5 Şubat Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
HABERTURK.COM

Öyle ki arkadaş arasındaki muhabbetlerde bile tartıştığımız konulardan biri de burç analizleri ve bu analizlerin ilişkileri nasıl etkilediğidir. Burçların öne çıkan özelliklerine göre ilişkilerin nasıl evirileceğini tahmin ederiz. Peki, 5 Şubat hangi burç? 5 Şubat burcu ne, 5 Şubat burcu özellikleri, 5 Şubat burcu erkeği, 5 Şubat burcu kadını, 5 Şubat burcu yorumu, 5 Şubat yükseleni nedir, 5 Şubat'ta doğan Türk ünlüler ve futbolcular, 5 Şubat'ta doğan yabancı ünlüler ve futbolcular? İşte, 5 Şubat tarihiyle ilgili astrolojik detaylar…

5 Şubat Hangi Burç?

5 Şubat tarihinde dünyaya gelenlerin burcu kovadır. 21 Ocak ile 19 Şubat arasında doğanlar kova burcuna mensuptur.

5 Şubat Burcu Ne?

En fazla merak edilen konulardan biri de 5 Şubat tarihinde doğanların hangi burca mensup olduğudur. Bu tarihte doğanların burcu kovadır ve hava grubu içerisinde yer alır. Burç kadar önemli bir diğer detayda yükselenlerdir. Yükselen burç da kişilik özellikleri üzerinde etkilidir.

5 Şubat Burcu Özellikleri

Kova burcu empati yeteneği güçlü yardımsever bir burçtur. Dünya üzerindeki imkânların herkesi eşit bir şekilde dağıtılmasını ister. Ayrıca hayal güçleri geniş olduğundan dolayı dünyaya adeta bir sanatçının gözünden görür. Sabit fikirleri ve dik başlı yapıları vardır. Kısacası dediğim dediktirler ve almış oldukları kararlardan onları kolayca vazgeçiremezsiniz. Geleneksel bakış açısını reddederler. Oldukça yenilikçi olup değişime her zaman açıktırlar. Olaylara toplum hassasiyetiyle yaklaşırlar ve bencil değildirler. Maddi değerlerin kova burcu için pek bir anlamı yoktur. Bu burç için aşkın burcu diyemeyiz. İdealleri aşktan önce gelir.

5 Şubat Burcu Erkeği

Nazik ve iyimser olan kova burcu erkeği özgürlüğüne oldukça düşküdür. Bu sebeple özgürlüğüne tehlike oluşturacak durumlardan kaçınır. Duygularını kolay belli etmediği için çoğu zaman ruh halinin nasıl olduğu bilemeyiz. Ancak oldukça arkadaş canlısıdırlar. Bu sebeple de sosyal ortamların aranılan yüzlerindendir. Aşk konusuna gelecek olursak kova erkeği yer sağlam basan, akıllı kadınlardan hoşlanır. Oldukça eğlenceli ve aynı zaman da düşünceli bir eştir. Eşini mutlu etmek için her türlü fedakârlığı yapabilir. Sadece duygularını değil, düşüncelerini de paylaşabileceği bir eş ister.

5 Şubat Burcu Kadını

Kova burcu kadını hareketli ve neşeli bir yapıya sahiptir. Bu dışa dönük yapısı sebebiyle geniş bir arkadaş ortamı vardır. Muhabbet öyle akıcı devam eder ki sıkılmanıza imkân yoktur. Aranan bir arkadaş portföyü olduğunu söyleyebiliriz. Kova kadını duygularından çok mantığıyla hareket eden. Kafasında iyice ölçer, biçer ve tatar. Ayrıca iyi bir dinleyicidir. Kimsenin kendi alanına girmesini istemez.

5 Şubat Burcu Yorumu

Tarihte Abraham Lincoln ve Mozart gibi dâhileri çıkartmış kova burcu aklın, mantığın, eğlencenin ve özgürlüğün burcudur. Dengeli bir dağılımın görüldüğü bu burçta aşırılıklara yer yoktur. Sabit fikirler, emin adımlar ve akılcı yaklaşımlar görülür. Kova burcuna aklın ve mantığın burcu da diyebiliriz.

5 Şubat Yükseleni Nedir?

Yükselen burcu hesaplamak için kişinin doğduğu saat ve dakikayı bilmemiz gerekmektedir. Öyle ki aynı günde doğan kişilerin yükselenleri dakika farklarından dolayı değişebilmektedir.

5 Şubat'ta Doğan Türk Ünlüler Ve Futbolcular

  • İlk Türk orkestra şefi Saffet Atabinen
  • İlk Türk kadın gazeteci Selma Rıza Feraceli
  • Yazar Kerime Nadir
  • Ünlü gazeteci Ersin Kalkan
  • Şarkıcı Hakan Peker
  • Ünlü şarkıcı Soner Arıca
  • Futbolcu Altan Aksoy

5 Şubat'ta Doğan Yabancı Ünlüler Ve Futbolcular

  • Oyuncu Michael Sheen
  • Oyuncu, Senarist Jennifer Lee Morrow
  • Ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo
  • Brezilyalı milli futbolcu Neymar da Silva Santos Júnior
  • Teknik direktör Sven Goran Eriksson
  • Portekizli futbolcu Manuel Fernandes
ÖNERİLEN VİDEO
Haberi Hazırlayan : Türker Üner

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Tarsus'ta cinayet iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı
Tarsus'ta cinayet iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı
Kahramanmaraş'ta 4,0 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 4,0 büyüklüğünde deprem
10 Şubat burcu yükseleni, yorumu ve özellikleri
10 Şubat burcu yükseleni, yorumu ve özellikleri
9 Şubat burcu yükseleni, yorumu ve özellikleri
9 Şubat burcu yükseleni, yorumu ve özellikleri

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.