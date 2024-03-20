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        Haberler Gündem Güncel 5 ilde 'Bozdoğan-13' operasyonu: 20 mağara ve barınma alanı imha edildi

        5 ilde 'Bozdoğan-13' operasyonu: 20 mağara ve barınma alanı imha edildi

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 5 ilde düzenlenen "Bozdoğan-13" operasyonlarında teröristlere ait 20 mağara, sığınak ve barınma alanının imha edildiğini duyurdu. Yerlikaya, "Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek." ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 14:03 Güncelleme: 20.03.2024 - 14:05
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        Terör yuvaları imha edildi!
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        Türkiye genelinde terör örgütlerine yönelik operasyonlar devam ediyor.

        Son operasyonlardan biri de 5 ilde gerçekleştirilen "Bozdoğan-13" oldu. Operasyonun ayrıntılarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu.

        Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bozdoğan-13" operasyonunun bölücü terör örgütü mensubu teröristlerin kırsalda kış aylarında eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik yapıldığını belirtti.

        Yerlikaya, Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, Şırnak, Bingöl, Bitlis, Erzurum ve Diyarbakır'da düzenlenen operasyonlara, Jandarma Özel Harekat , komando ve güvenlik korucularından oluşan 103 tim, 1417 jandarma personelinin katıldığını kaydetti.

        ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT VE YAŞAM MALZEMESİ ELE GEÇİRİLDİ

        Operasyonlara, J-SİHA ile ATAK helikopterlerinin de destek verdiğini aktaran Yerlikaya, şu bilgileri paylaştı:

        "Şırnak merkez ilçe, Uludere, Cudi, Genç, Bitlis merkez ilçe, Tekman ve Lice kırsalında düzenlenen operasyonlar sonucunda, 155 milimetre top mühimmatı, 105 milimetre havan mühimmatı, 20 roketatar sevk fişeği, 13'ü anti-tank mühimmatı olmak üzere 33 RPG mühimmatı, 12 bin 107 mühimmat, 13 AK-47 piyade tüfeği şarjörü, mayın, 11 el yapımı patlayıcı, taarruz tipi el bombası, 2 radyo ve dron kontrolcüsü, 2 el telsizi, 4 ateşleyici kumanda, 88 elektronik devre, 108 fünye, 14 lazer noktalayıcı, 3 kilo 250 gram amonyum nitrat ve C4 plastik patlayıcı, 57 tüp, 3 akü, 15 pil bloğu, 137 pil ile çok sayıda örgütsel doküman, mutfak, sağlık ve yaşam malzemeleri ele geçirildi."

        Bakan Yerlikaya, operasyonlarda teröristlere ait 20 mağara, sığınak ve barınma alanının imha edildiğini bildirerek, "Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek." ifadelerini kullandı.

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        #terör operasyonu
        #Ali Yerlikaya
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