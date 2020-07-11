Tesla hisselerinin son 1 yılda 250 dolar seviyesinden bin 500 dolarını aşarak yüzde 500'ün üzerinde yükselmesiyle, ABD merkezli elektrikli otomobil üreticisi dünyanın en değerli otomobil üreticisi oldu.
286 milyar dolar piyasa değerine ulaşan Tesla, yaklaşık 200 milyar dolarlık Toyota'yı geride bıraktı. Hatta, Tesla'nın borsadaki ani yükselişiyle ulaştığı değere onlarca yıllık mazisi olan Ford, Volkswagen, BMW, Daimler ve General Motors'un toplamı dahi yetişemiyor.
Tesla hisselerindeki artış sadece yatırımcıyı sevindirmekle kalmadı Elon Musk'ın da servetine milyarlarca dolar ekledi. Servetine geçen hafta 6 milyar dolar, yıl başından bu yana da 43 milyar dolar ekleyen Musk böylelikle Warren Buffett, Zara'nın sahibi Amancio ORtega, Google'ın kurucusu Sergey Brin gibi milyarderleri de geride bıraktı ve Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre 70 milyar dolarla dünyanın en zengin 7. kişisi oldu.
Mayıs ayı itibarıyla Tesla'daki hisse opsiyonlarından 1.8 milyar dolara hak kazanan Musk, iki ay içerisinde ikinci kez turnayı gözünden vuracak.
Tesla hissedarları tarafından 2018 yılında onaylanan ödeme paketine göre Musk şirketten herhangi bir maaş ya da nakit bonus almıyor. Bununla birlikte, şirket bir dizi operasyonel ve piyasa değeri hedeflerini tutturduğu sürece Musk, 10 yıl boyunca 12 eşit dilim halinde toplam 20.3 milyon hisse opsiyonu veriliyor.
DÜNYANIN EN ZENGİNİ OLACAK
İlk 1.7 milyon blok hisseye 28 Mayıs tarihinde şirketin önceki 6 ay boyunca ortalama 100 milyar dolar piyasa değeri ulaşmasıyla hak kazanan Musk, 6 aylık ortalama 150 milyar dolara vurduğunda ikinci blok hisseye hak kazanacak.
Şu an 258.6 milyar dolar değeri olan Tesla'nın 6 aylık ortalama piyasa değeri 138.6 milyar dolar seviyesinde, eğer hisselerde ani bir düşüş yaşanmaz ve mevcut seviyesini 2 hafta daha koruduğu takdirde Musk ikinci 1.7 milyon hisseyi de almaya hak kazanacak.
49 yaşındaki milyarderin şu an hisse opsiyonları hariç Tesla'daki ortaklığı yüzde 20.8 olarak biliniyor. Musk üçüncü hisse ödülünü ise 6 aylık ortalama piyasa değeri 200 milyar dolara eriştiğinde ve dört çeyrek boyunca gelirlerin 30 milyar dolar veya kazancın 3 milyar doları aşmasıyla alabilecek. Şubat ayındaki finansal verilere göre Tesla'nın bu mali hedeflere ulaşabileceği görünüyor.
Uzmanlar, Tesla'daki bu trend devam ettiği müddetçe, Musk'ın mevcut hisse opsiyon planları sayesinde eninde sonunda er ya da geç dünyanın en zengin kişisi olacağına inanıyor ancak bu biraz zaman alabilir zira dünyanın en zengini olan Amazon'un sahibi Jeff Bezos bu yıl servetine 74 milyar dolar katarak 189 milyar dolara ulaştı bile.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!