Alper Öcal aocal@haberturk.com

Tesla hisselerinin son 1 yılda 250 dolar seviyesinden bin 500 dolarını aşarak yüzde 500'ün üzerinde yükselmesiyle, ABD merkezli elektrikli otomobil üreticisi dünyanın en değerli otomobil üreticisi oldu.

286 milyar dolar piyasa değerine ulaşan Tesla, yaklaşık 200 milyar dolarlık Toyota'yı geride bıraktı. Hatta, Tesla'nın borsadaki ani yükselişiyle ulaştığı değere onlarca yıllık mazisi olan Ford, Volkswagen, BMW, Daimler ve General Motors'un toplamı dahi yetişemiyor.

Tesla hisselerindeki artış sadece yatırımcıyı sevindirmekle kalmadı Elon Musk'ın da servetine milyarlarca dolar ekledi. Servetine geçen hafta 6 milyar dolar, yıl başından bu yana da 43 milyar dolar ekleyen Musk böylelikle Warren Buffett, Zara'nın sahibi Amancio ORtega, Google'ın kurucusu Sergey Brin gibi milyarderleri de geride bıraktı ve Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre 70 milyar dolarla dünyanın en zengin 7. kişisi oldu.

Mayıs ayı itibarıyla Tesla'daki hisse opsiyonlarından 1.8 milyar dolara hak kazanan Musk, iki ay içerisinde ikinci kez turnayı gözünden vuracak.

Tesla hissedarları tarafından 2018 yılında onaylanan ödeme paketine göre Musk şirketten herhangi bir maaş ya da nakit bonus almıyor. Bununla birlikte, şirket bir dizi operasyonel ve piyasa değeri hedeflerini tutturduğu sürece Musk, 10 yıl boyunca 12 eşit dilim halinde toplam 20.3 milyon hisse opsiyonu veriliyor.

DÜNYANIN EN ZENGİNİ OLACAK

İlk 1.7 milyon blok hisseye 28 Mayıs tarihinde şirketin önceki 6 ay boyunca ortalama 100 milyar dolar piyasa değeri ulaşmasıyla hak kazanan Musk, 6 aylık ortalama 150 milyar dolara vurduğunda ikinci blok hisseye hak kazanacak.

Şu an 258.6 milyar dolar değeri olan Tesla'nın 6 aylık ortalama piyasa değeri 138.6 milyar dolar seviyesinde, eğer hisselerde ani bir düşüş yaşanmaz ve mevcut seviyesini 2 hafta daha koruduğu takdirde Musk ikinci 1.7 milyon hisseyi de almaya hak kazanacak.

49 yaşındaki milyarderin şu an hisse opsiyonları hariç Tesla'daki ortaklığı yüzde 20.8 olarak biliniyor. Musk üçüncü hisse ödülünü ise 6 aylık ortalama piyasa değeri 200 milyar dolara eriştiğinde ve dört çeyrek boyunca gelirlerin 30 milyar dolar veya kazancın 3 milyar doları aşmasıyla alabilecek. Şubat ayındaki finansal verilere göre Tesla'nın bu mali hedeflere ulaşabileceği görünüyor.

Uzmanlar, Tesla'daki bu trend devam ettiği müddetçe, Musk'ın mevcut hisse opsiyon planları sayesinde eninde sonunda er ya da geç dünyanın en zengin kişisi olacağına inanıyor ancak bu biraz zaman alabilir zira dünyanın en zengini olan Amazon'un sahibi Jeff Bezos bu yıl servetine 74 milyar dolar katarak 189 milyar dolara ulaştı bile.